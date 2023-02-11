Про це пишуть в CNN із посиланням на прореформаторське видання Ірану Shargh Daily.

Фархада Мейсамі, іранського лікаря та правозахисника, випустили з в'язниці Евін у Тегерані 10 лютого. Новина про його звільнення з’явилася, коли Франція оголосила, що франко-іранська вчена Фаріба Адельха також була звільнена з Евіну.

Мейсамі був ув’язнений з 2018 року за підтримку жінок, які протестували проти закону про обов’язкове носіння хіджабу. Його звинуватили в "зібраннях і змові з метою дій проти національної безпеки" і в "пропаганді проти режиму".

Зображення, на яких видно його слабке тіло, виступаючі кістки та поголену голову, викликали обурення в соціальних мережах. Текст листа, нібито написаного Мейсамі та наданого CNN адвокатом Мохаммадом Могімі, свідчить, що Мейсамі оголосив голодування на знак протесту проти страти в’язнів, закликаючи також звільнити кількох протестувальників і вимагаючи припинення примусового виконання. закону про обов'язкове носіння хіджабу.

Зазначається, що журналістам CNN не вдалося перевірити справжність листа.

Після того, як зображення Мейсамі поширилися в інтернеті минулої п’ятниці, державні ЗМІ спростували, що активіст голодував, і заявили, що він перебуває в "хорошому стані".

Новина про звільнення Мейсамі та Адельхи з’явилася після того, як у неділю верховний лідер Ірану аятола Хаменеї оголосив амністію, яка охоплює велику кількість ув’язнених.