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В ISW пояснили чого боїться Путін після зустрічі з очільником КНДР

14 вересня, 2023 четвер
05:02
Світ Кім Чен Ин та Путін

Президент Росії Володимир Путін, ймовірно, боїться, що зміцнення відносин із Північною Кореєю може спричинити нові санкції Заходу

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Путін зустрівся із північнокорейським диктатором Кім Чен Ином на космодромі "Східний" в Амурській області РФ 14 вересня. Він назвав зустріч "продуктивною" і повідомив, що вони з Кімом провели "відвертий обмін думками щодо ситуації в регіоні та про двосторонні відносини".

Путін також заявив, що Росія продовжує дотримуватися обмежень на військово-технічну співпрацю з Північною Кореєю, але зазначив, що у "рамках нинішніх правил є додаткові можливості".

Путін, ймовірно, намагається нейтрально зобразити свою зустріч із Кімом, щоб збалансувати інтерес Росії у придбанні північнокорейських артилерійських боєприпасів із побоюваннями щодо ризику запровадження вторинних міжнародних санкцій проти РФ через потенційну торгівлю з Північною Кореєю.

Що відомо про співпрацю РФ та КНДР

Раніше речник Білого дому Джон Кірбі заявляв, що переговори РФ і КНДР щодо військової співпраці "активно просуваються".

У липні до КНДР приїздив міністр оборони РФ Сергій Шойгу, який зустрівся, зокрема, зі своїм північнокорейським колегою.

На початку серпня Білий дім звинуватив РФ у спробах купити боєприпаси у КНДР.

18 серпня стало відомо, що президент США Джо Байден готовий зустрітися з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином "без попередніх умов", щоб обговорити денуклеаризацію Корейського півострова.

31 серпня США запровадили санкції проти двох громадян РФ через розробку для КНДР зброї масового знищення і балістичних ракет.

4 вересня у The New York Times із посиланням на чиновників США і країн-союзниць повідомили, що очільник Північної Кореї Кім Чен Ин планує у вересні відвідати РФ і зустрітися з Володимиром Путіним, щоб обговорити військову співпрацю. 

Увечері п'ятниці, 8 вересня, на параді на честь 75-ї річниці заснування держави лідер КНДР Кім Чен Ин зустрівся з делегацією Китаю перед своєю поїздкою до Росії наступного тижня.

У понеділок, 11 вересня, стало відомо, що лідер Північної Кореї вирушив потягом на зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним до Владивостока. У Кремлі підтвердили візит Кім Чен Ина до РФ "найближчими днями".

У вівторок вранці, 12 вересня, бронепотяг північнокорейського лідера Кім Чен Ина прибув до РФ. Очікується, що диктатор з КНДР зустрінеться у російському Владивостоці з Володимиром Путіним.

Кім Чен Ин і Путін провели свою зустріч на космодромі "Східний".

США занепокоєні переговорами між Російською Федерацією та Північною Кореєю і обіцяють наслідки у разі поглиблення оборонної співпраці.

КНДР
Володимир Путін
санкції проти Росії
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