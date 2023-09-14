В ISW пояснили чого боїться Путін після зустрічі з очільником КНДР

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Путін зустрівся із північнокорейським диктатором Кім Чен Ином на космодромі "Східний" в Амурській області РФ 14 вересня. Він назвав зустріч "продуктивною" і повідомив, що вони з Кімом провели "відвертий обмін думками щодо ситуації в регіоні та про двосторонні відносини".

Путін також заявив, що Росія продовжує дотримуватися обмежень на військово-технічну співпрацю з Північною Кореєю, але зазначив, що у "рамках нинішніх правил є додаткові можливості".

Путін, ймовірно, намагається нейтрально зобразити свою зустріч із Кімом, щоб збалансувати інтерес Росії у придбанні північнокорейських артилерійських боєприпасів із побоюваннями щодо ризику запровадження вторинних міжнародних санкцій проти РФ через потенційну торгівлю з Північною Кореєю.

Що відомо про співпрацю РФ та КНДР

Раніше речник Білого дому Джон Кірбі заявляв, що переговори РФ і КНДР щодо військової співпраці "активно просуваються".

У липні до КНДР приїздив міністр оборони РФ Сергій Шойгу, який зустрівся, зокрема, зі своїм північнокорейським колегою.

На початку серпня Білий дім звинуватив РФ у спробах купити боєприпаси у КНДР.

18 серпня стало відомо, що президент США Джо Байден готовий зустрітися з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином "без попередніх умов", щоб обговорити денуклеаризацію Корейського півострова.

31 серпня США запровадили санкції проти двох громадян РФ через розробку для КНДР зброї масового знищення і балістичних ракет.

4 вересня у The New York Times із посиланням на чиновників США і країн-союзниць повідомили, що очільник Північної Кореї Кім Чен Ин планує у вересні відвідати РФ і зустрітися з Володимиром Путіним, щоб обговорити військову співпрацю.

Увечері п'ятниці, 8 вересня, на параді на честь 75-ї річниці заснування держави лідер КНДР Кім Чен Ин зустрівся з делегацією Китаю перед своєю поїздкою до Росії наступного тижня.

У понеділок, 11 вересня, стало відомо, що лідер Північної Кореї вирушив потягом на зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним до Владивостока. У Кремлі підтвердили візит Кім Чен Ина до РФ "найближчими днями".

У вівторок вранці, 12 вересня, бронепотяг північнокорейського лідера Кім Чен Ина прибув до РФ. Очікується, що диктатор з КНДР зустрінеться у російському Владивостоці з Володимиром Путіним.

Кім Чен Ин і Путін провели свою зустріч на космодромі "Східний".

США занепокоєні переговорами між Російською Федерацією та Північною Кореєю і обіцяють наслідки у разі поглиблення оборонної співпраці.