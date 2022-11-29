В Китаї заявили, що крейсер США незаконно вторгся у води КНР

Про це повідомляє Reuters.

Китай заявляє, що США серйозно порушили китайський суверенітет. Американські військові, своєю чергою, не згодні з заявою КНР, та заявляють, що це "остання у довгій низці дій Китаю щодо спотворення законних морських операцій США".

Зазначається, що американський крейсер нещодавно пройшов через Тайванський пролив. У США стверджують, що крейсер увійшов у води згідно з принципами вільного судноплавства, які закріплені в міжнародному праві.

"Сполучені Штати захищають право кожної країни літати, плавати та діяти скрізь, де це дозволяє міжнародне право", - зазначається у заяві військово-морських сил США.

Reuters відзначає, що Китай претендує на майже все Південнокитайське море, і його води стали однією з багатьох гарячих точок у непростих відносинах між КНР і Сполученими Штатами.

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