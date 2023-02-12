В ООН не виключають зростання вдвічі кількості жертв землетрусів у Туреччині та Сирії
Кількість загиблих внаслідок землетрусів у Туреччині та Сирії може збільшитися вдвічі порівняно з нинішнім рівнем
Про це координатор надзвичайної допомоги ООН Мартін Гріффітс сказав в етері Sky News.
"Важко точно оцінити, оскільки нам потрібно розібрати завали, але я впевнений, що це (кількість жертв - ред.) подвоїться або навіть більше", - зазначив Гріффітс.
Окрім цього, за його словами, рятувальні роботи зараз на завершальній стадії.
"Це жахливо. Природа завдає удару у відповідь дуже жорстоким чином… думка, що ці гори уламків все ще утримують людей, деякі з них досі живі…", - додав координатор ООН.
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Також він вважає, що буде важко прийняти рішення про остаточне завершення рятувальної операції.
"Кажуть, що 72 години - це золотий період (для порятунку - ред.)... Але ось щойно, годину дві тому, витягли когось живим. Напевно, буде неймовірно важко вирішити, коли зупинити цю фазу порятунку та перейти до наступної фази, яка також матиме свої проблеми", - сказав Гріффітс.
- 6 лютого на південному сході Туреччини та північному заході Сирії за добу сталися два потужні землетруси магнітудою понад сім балів.
- За оцінками ВООЗ, кількість жертв землетрусу впродовж тижня може збільшитися у вісім разів.
- Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття президенту Туреччини та сирійцям через втрати внаслідок землетрусу.
- 8 лютого до Туреччини прибула група українських рятувальників та парамедиків.
- 10 лютого рятувальники дістали з-під завалів шістьох людей, які перебували під уламками зруйнованої будівлі понад 100 годин. Також з-під завалів врятували українку та її 4-річного сина.
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