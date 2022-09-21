В ОПУ відреагували на перенесення виступу Путіна: час переписувати промову
20 вересня з'явилася інформація, що президент РФ Володимир Путін виступить зі зверненням. Проте запланований виступ кілька разів переносили на пізніший час, а згодом і взагалі сказали, що відбудеться 21 вересня. В ОПУ вже відреагували на такі дії Кремля
Реакцію у себе у твіттері оприлюднив радник голови ОП Михайло Подоляк.
"Час "переписувати промову". Автор потенційного "шедевра про референдуми" просто побачив реакцію…"- написав він.
- 20 вересня президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що Путін хоче якомога швидше закінчити війну в Україні, але розуміє, що йому доведеться піти з усіх окупованих територій.
- Цього ж дня держдума ввела у Кримінальний кодекс РФ поняття "мобілізація" та "воєнний стан". А така новина про "референдуми" та "мобілізацію" у РФ різко обвалила акції на Московській біржі.
- РосЗМІ анонсували на 20:00 звернення Путіна і навіть запустили вікна трансляції. Очікувалося, що він може підтвердити псефдореферендуми на окупованих територіях та оголосити загальну мобілізацію.
- Вже увечері 20 вересня голова комітету держдуми РФ з оборони та один з авторів поправок про запровадження у КК РФ понять "мобілізація", "воєнний стан" та "воєнний час" Андрій Картаполов заявив, що загальної мобілізації не буде.
- Поки росіяни чекали звернення свого президента, індекс запитів у Google за словосполученням "Як виїхати з Росії" досяг максимуму.
- Згодом анонс звернення Путіна зник з пропагандистських сайтів. У коментарях писали, що президента РФ "мобілізували". А пропагандисти натякали, що його покажуть вранці 21 вересня.
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