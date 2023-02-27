В Україні припиняє роботу найбільший в Європі завод важкого машинобудування

Про це йдеться в повідомленні пресслужби підприємства.

Згідно з повідомленням, рішення про зупинення роботи заводу ухвалено передусім із метою захисту життя та здоров'я робітників, адже підприємство розташоване у Донецькій області, де нині точаться запеклі бої.

Окрім того, у заводу немає нових виробничих замовлень і значно обмежена можливість забезпечення електроенергією.

Завод із 1 березня тимчасово анулює дію трудових договорів із частиною працівників. Керівництво заводу наголошує, що анулювання договорів не означає звільнення. До початку повномасштабного вторгнення РФ на НКМЗ працювало 8800 людей.

НКМЗ є найбільшим у Європі підприємством одиничного (несерійного) важкого машинобудування і одним із найбільш значних світових виробників обладнання для гірничо-металургійної промисловості. Завод було відкрито 28 вересня 1934 року.