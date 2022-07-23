Про це заявив очільник зовнішньополітичного відомства України Дмитро Кулеба.

"Війна Росії не обмежується Україною. Путін навмисно прагне зруйнувати стабільність і добробут кожної європейської сім’ї. Він використовує енергетику та їжу як зброю для посилення тиску. В Україні Путін б’є по мирному населенню ракетами, в Європі він б’є по мирному населенню цінами. Це частина його доктрини", - сказав Кулеба.

Він зазначив, що лідер країни-агресора хоче зробити життя кожної європейської сімʼї таким, як життя російських сімей, і переслідує дві цілі: по-перше, він хоче показати росіянам, що ці заможні європейці та американці живуть не краще за них, і по-друге, він хоче диктувати європейським урядам, на які поступки вони мають піти для Росії.

"Україна стоїть на шляху цих планів і захищає інші нації від Росії. З ефективною і тривалою підтримкою Україна здолає Путіна і не дасть йому спричинити ще більше проблем для людей в Європі, Азії та Африці", - наголосив міністр.

Він також зауважив, що логіка голосів, які пропонують дати Путіну те, чого він хоче, небезпечно наївна, а люди, які роблять такі пропозиції, є або непоінформованими про загрози від Росії, або навмисно намагаються ввести в оману на користь Росії.

22 липня канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що вважає Росію небезпечним постачальником газу.

У Мінінфраструктури повідомили, що першим в рамках деблокади може запрацювати Чорноморський порт, перше судно може пройти розблокованими коридорами протягом чотирьох діб.

22 липня у Стамбулі підписали угоду про розблокування українських портів для вивезення зерна.

Згодом стали відомі подробиці угоди між Туреччиною, Україною, ООН та Росією стосовно транспорту українського зерна.

У Мінекономіки розповіли, що відновлення аграрного експорту з українських портів приноситиме щомісяця $1 мільярд валютного виторгу.

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