Росія — небезпечний постачальник газу, — Олаф Шольц
Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що вважає Росію небезпечним постачальником газу
Про це пише Die Welt.
"Пропускна спроможність газопроводів Північний потік-1, Ямал і через Україну достатня для виконання Росією своїх зобов’язань щодо постачання", — заявив канцлер, назвавши непереконливими заяви РФ про те, що постачання газу було скорочено з технічних причин.
Шольц наголосив, що ембарго на постачання російського газу не існує, а технічні причини зменшення постачання були висунуті лише з боку РФ.
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"Надійніше, ніж сьогодні, не буде. Не можна покладатися на щось, якщо контракт не виконується, хоча його вже п’ять разів підписували", — заявив канцлер, назвавши Росію "небезпечним постачальником газу".
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