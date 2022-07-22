Росія — небезпечний постачальник газу, — Олаф Шольц

Про це пише Die Welt.

"Пропускна спроможність газопроводів Північний потік-1, Ямал і через Україну достатня для виконання Росією своїх зобов’язань щодо постачання", — заявив канцлер, назвавши непереконливими заяви РФ про те, що постачання газу було скорочено з технічних причин.

Шольц наголосив, що ембарго на постачання російського газу не існує, а технічні причини зменшення постачання були висунуті лише з боку РФ.

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"Надійніше, ніж сьогодні, не буде. Не можна покладатися на щось, якщо контракт не виконується, хоча його вже п’ять разів підписували", — заявив канцлер, назвавши Росію "небезпечним постачальником газу".

21 липня Reuters повідомив, що турбіна для Північного потоку застрягла у дорозі, Росія не надала потрібних погоджень.

Німеччина планує до 1 листопада заповнити свої газові сховища на 95%.

Коаліційний уряд Німеччини шукає альтернативу російським енергоносіям. Німеччина намагається забезпечити постачання з інших країн, зокрема з Катару

Очільник Федерального мережевого агентства Німеччини вважає, що ціни на газ стабілізувались і рости більше не будуть, але нинішніх запасів не вистачить для зими

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