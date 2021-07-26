Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Суспільство В Україні рішення щодо чергового локдауну приймають не за медичними, а за політичними показниками, - медичний експерт

В Україні рішення щодо чергового локдауну приймають не за медичними, а за політичними показниками, - медичний експерт

26 липня, 2021 понедiлок
16:32
Суспільство коронавірус

Президент Українського медичного клубу Іван Сорока вважає, що в Україні жодного разу не було введено жорсткий карантин, оскільки переважно рішення приймаються за політичними показниками

Про це він сказав в ефірі програми "Коментар з Христиною Шкудор" на Еспресо.TV.

"Ніякі послаблення карантину не можуть запобігти черговому локдауну в Україні. Оскільки в нас приймаються рішення не за медичними, а скоріше за політичними показниками щодо впровадження локдауну. Ми повинні розуміти, що локдаун та карантин це зовсім різні речі. В Україні жодного разу не було застосовано жорсткого медичного карантину. Але, що дійсно важливо, так це те, що чим більше людей буде вакциновано, тим менше буде активних випадків хвороби та зменшення можливості передаватись вірусу від людини до людини", - пояснив Сорока.

Сорока зауважив, що владі не потрібно розділяти людей на невакцинованих та вакцинованих, для яких можливі будуть певні переваги. Оскільки, на його думку, права людини ніхто не відміняв і завданням медиків також є нагадувати про це. Він згадав, що окрім пандемії COVID-19 в Україні є і інші проблеми з тяжкими хворобами.

"Зараз вже почали говорити про те, що вакциновані люди матимуть певні переваги. Тобто, доступ до певних закладів, роботи і т.д. А чи подумали ми про людей, які мають активну форму туберкульозу і проводять час в закладах, чи контактують з іншими людьми? Вони ж можуть бути вакциновані від коронавірусної хвороби, але нести іншу загрозу", - додав Сорока.

Сорока додав, що ще 4 роки тому він наполягав на тому, щоб в медичних документах вказувались хвороби, на які перехворіла людина, причини, за яких людина не може бути вакцинована, онкологічні патології та пересадка органів, якщо така була. За його словами в паспорті вакцинації від COVID-19 обов’язково потрібно вказувати про повну вакцинацію, про те, чи людина перехворіла на коронавірус та про причини, за яких людям не можна робити щеплення.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

МОЗ
Вакцинація
Коронавірус
Коментар з Христиною Шкудор
локдаун
Читайте також:
25 липня, 2021 неділя
Китай в Україні цікавить земля та шляхи доставки, а керуватиме всім Росія. Попередження від професора Зубова
24 липня, 2021 субота
Кива обіцяє масові заворушення на чолі з Медведчуком
24 липня, 2021 субота
Армія України отримає від США в 12 разів менше, ніж армія Афганістану, - Андрій Білецький
Київ
+29
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 26.89
    Купівля 26.89
    Продаж 27.12
  • EUR
    Купівля 31.63
    Продаж 32.02
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, понедiлок
26 липня
18:25
Взяв у борг $300 тисяч і зник: в Одесі знайшли повішеним заступника начальника патрульної поліції Ізмаїла
18:17
Від початку доби на Донбасі окупанти 10 разів порушили "тишу": четверо військових поранені, троє травмованих
18:14
Данія даватиме третю дозу вакцини від Pfizer чи Moderna тим, хто мав щеплення від різних виробників
18:00
Семен Семенченко
Екснардепа Семенченка знову відправили під арешт
17:55
PR
стільчики для годування
Топ бюджетних стільчиків для годування
17:49
вакцина
Перша доза вакцини від AstraZeneca, а друга від Pfizer в шість разів підвищують рівень антитіл проти COVID-19, - дослідження
17:42
Вчені COVID-19
На Закарпатті ще у 6 людей підозрюють штам Delta: вони були в Росії
17:26
Китай тайфун
Китай евакуював понад півтора мільйона людей через тайфун в прибережній провінції
17:13
Майя Санду
"Настав час справжньої революції": Санду виступила перед парламентом, в якому її партія здобула монобільшість
16:59
14 країн ЄС дозволили в'їзд для українських туристів через послаблення COVID-обмежень
16:56
електробус
Влада Києва закупить до 20 електробусів в рамках Кіотського протоколу
16:42
У житловому масиві Харкова з-під землі вирвався стовп вогню
16:32
Ryanair
Викрадення Протасевича: диспетчер, який вів перемовини з рейсом, покинув Білорусь, - Наша Ніва
16:23
Оксана Линів
Оксана Линів стала першою жінкою, яка диригувала оркестром за 145-річну історію оперного фестивалю у німецькому Байройті
16:22
Потяг
Самовільно відчинив двері під час руху: на Львівщині чоловік випав з потяга
16:20
Apple
Apple у майбутньому додасть Face ID практично на усі свої пристрої, - Bloomberg
16:10
Відкачували пальне із тепловозів: на Рівненщині викрили службових осіб "Укрзалізниці"
16:00
Навальний
В РФ заблокували 48 сайтів, пов'язаних з Навальним
15:59
Андрій Райкович
Мер Кропивницького пропонує відкрити пункти вакцинації в громадському транспорті
15:40
Дія
Мінцифри пропонує 1 млн грн за злам "Дії"
15:30
Туніс
В Тунісі після відставки уряду поліція захопила офіс Аль-Джазіри
15:23
Михайло Радуцький
До нової хвилі COVID-19 не більше місяця, - Радуцький
15:22
Микола Княжицький
Микола Княжицький: Про українську мову і Нацраду
15:17
У центральному Китаї під час будівництва виявили 11 гробниць віком понад тисячу років
15:12
Ексклюзив
"Свати" Зеленського. Чому інтереси малоросійського серіалу важливіші президенту, ніж "Північний потік-2"?
15:11
Белавіа
Оновлено. Літак "Белавиа" здійснив аварійну посадку в Москві
15:02
поліція
Чотирьох київських поліцейських судитимуть за викрадення людини
14:42
Маркіньос Сіпріано
"Шахтар" позбувся ексфутболіста молодіжної збірної Бразилії
14:36
карантин у Києві
Голова Держспоживслужби Києва назвав умову незапровадження локдауну восени
14:29
Ніколас Мадуро
У Венесуелі Мадуро заявив про готовність йти на діалог з опозицією заради повернення арештованих грошей країни
14:22
кіберполіція
Фонд гарантування вкладів звернувся у поліцію через фінкомпанію-"тезку", яку підозрює у шахрайстві
14:20
ДТП
На Вінниччині легковик зіткнувся із вантажівкою: загинули дві людини
14:17
Олексій Гончаренко
Разумков збирає Раду, щоб звернутись до світу щодо участі у "Кримській платформі", - Гончаренко
14:10
Світоліна вийшла заміж за французького тенісиста
Світоліна розповіла, під яким прізвищем виступатиме після весілля
14:07
Гектар конопель на понад 300 млн грн: на Херсонщині виявили рекордний посів
14:05
ДТП в Юті
В американській Юті через пилову бурю зіштовхнулись 20 авто: є загиблі
14:00
Дмитро Разумков
Разумков підписав закон про стимулювання виробництва електромобілів в Україні
13:56
Іван Дзюба
Дисидент і "шістдесятник" Іван Дзюба святкує ювілей
13:52
Три українські фільми будуть представлені на Венеційському кінофестивалі
13:49
Олександр Усик
Спаринг-партнер Джошуа назвав найслабкіше місце Усика
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV