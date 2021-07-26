В Україні рішення щодо чергового локдауну приймають не за медичними, а за політичними показниками, - медичний експерт

Про це він сказав в ефірі програми "Коментар з Христиною Шкудор" на Еспресо.TV.



"Ніякі послаблення карантину не можуть запобігти черговому локдауну в Україні. Оскільки в нас приймаються рішення не за медичними, а скоріше за політичними показниками щодо впровадження локдауну. Ми повинні розуміти, що локдаун та карантин це зовсім різні речі. В Україні жодного разу не було застосовано жорсткого медичного карантину. Але, що дійсно важливо, так це те, що чим більше людей буде вакциновано, тим менше буде активних випадків хвороби та зменшення можливості передаватись вірусу від людини до людини", - пояснив Сорока.



Сорока зауважив, що владі не потрібно розділяти людей на невакцинованих та вакцинованих, для яких можливі будуть певні переваги. Оскільки, на його думку, права людини ніхто не відміняв і завданням медиків також є нагадувати про це. Він згадав, що окрім пандемії COVID-19 в Україні є і інші проблеми з тяжкими хворобами.



"Зараз вже почали говорити про те, що вакциновані люди матимуть певні переваги. Тобто, доступ до певних закладів, роботи і т.д. А чи подумали ми про людей, які мають активну форму туберкульозу і проводять час в закладах, чи контактують з іншими людьми? Вони ж можуть бути вакциновані від коронавірусної хвороби, але нести іншу загрозу", - додав Сорока.



Сорока додав, що ще 4 роки тому він наполягав на тому, щоб в медичних документах вказувались хвороби, на які перехворіла людина, причини, за яких людина не може бути вакцинована, онкологічні патології та пересадка органів, якщо така була. За його словами в паспорті вакцинації від COVID-19 обов’язково потрібно вказувати про повну вакцинацію, про те, чи людина перехворіла на коронавірус та про причини, за яких людям не можна робити щеплення.

Нагадаємо, головний санітарний лікар України Ігор Кузін заявив, що в Україні можуть послабити карантин для вакцинованих від COVID-19.

23 липня у Міністерстві охорони здоров'я заявили, що прогнозують нову хвилю коронавірусу і повернення до "червоної" зони карантину.