В Україні з 1 жовтня зміняться правила продажу алкоголю

Про це йдеться у пункті наказу Міністерства фінансів №329 від 8 червня 2021 року.



Відповідно до наказу, всі продавці алкогольних напоїв з 1 жовтня повинні будуть вказувати в чеку цифрове значення штрихкоду марки акцизного податку (акцизний код).



Відтак, продавці мають вручну вводити код або відскановувати його. Код необхідно вказувати під час продажу цілої пляшки або її відкоркування.



Під час продажу алкоголю на розлив або під час приготування напоїв вводити акцизний код необхідно один раз - під час відкоркування нової пляшки.



Водночас, якщо алкогольні напої мають марки без штрихкоду, їх можна продавати без його зазначення. Для цього алкоголь потрібно зберігати в оригінальній тарі.

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