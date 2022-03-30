В Україну вперше прилетів північноамериканський вид мартинів

Про це повідомляє Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник.

"Завдяки сучасним технологіям, на заповідній території, хоч вона й окупована, продовжується робота. Буквально кілька днів тому науковці зафіксували новий вид птаха не тільки для Чорнобильського заповідника, а й для всієї України – мартина делаверського (Larus delawarensis)", - пишуть науковці.



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Цей птах – північноамериканський вид мартинів, який регулярно зимує в Західній Європі. Візуально він схожий на мартина сизого.

"Це перша підтверджена зустріч з мартином делаверським на території України", - наголошують науковці.

На початку березня Міністерство оборони РФ присвятило майже годинний брифінг українській орнітології. Вони заявили, що українські птахи переносять в Росію грип і є "біологічною зброєю". Після цього в соцмережах з’явилося чимало мемів на тему бойових птахів, які відправляють з України в Росію.

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