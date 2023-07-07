В Укренерго заявили про рекордне споживання електроенергії 6 липня

Про це повідомила пресслужба Укренерго.

"В енергосистемі зафіксоване рекордне споживання електроенергії. Найвище споживання за першу половину літа було зафіксовано вчора, 6 липня, о 16:00. Це на 7% вище, ніж у найспекотніший день літа 2022 року, і на 14% більше, ніж у минулий четвер. Для розуміння таке зростання дорівнює виробничій потужності майже двох атомних енергоблоків", - розповіли у компанії.

Там зазначили, що причиною такого високого споживання є кондиціонери, які люди вмикають через спеку.

В Укренерго нагадали, що на електростанціях тривають масштабні ремонтні роботи, а активність сонячних електростанцій увечері зменшується. Українців укотре закликали зменшити споживання електроенергії з 16:00 до 23:00.