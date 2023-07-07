В Укренерго заявили про рекордне споживання електроенергії 6 липня
Українці 6 липня спожили рекордно багато електроенергії. Таке зростання дорівнює виробничій потужності майже двох атомних енергоблоків
Про це повідомила пресслужба Укренерго.
"В енергосистемі зафіксоване рекордне споживання електроенергії. Найвище споживання за першу половину літа було зафіксовано вчора, 6 липня, о 16:00. Це на 7% вище, ніж у найспекотніший день літа 2022 року, і на 14% більше, ніж у минулий четвер. Для розуміння таке зростання дорівнює виробничій потужності майже двох атомних енергоблоків", - розповіли у компанії.
Там зазначили, що причиною такого високого споживання є кондиціонери, які люди вмикають через спеку.
В Укренерго нагадали, що на електростанціях тривають масштабні ремонтні роботи, а активність сонячних електростанцій увечері зменшується. Українців укотре закликали зменшити споживання електроенергії з 16:00 до 23:00.
- Раніше в Укренерго дали поради українцям, які прилади не варто вмикати у вечірні години, аби зберегти баланс в енергосистемі.
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