Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Кримінал "Вагнер - лише перша ціль, орду треба зупинити зараз, біля воріт Європи": юрист у справі "Народ України проти "Групи Вагнера"

"Вагнер - лише перша ціль, орду треба зупинити зараз, біля воріт Європи": юрист у справі "Народ України проти "Групи Вагнера"

7 грудня, 2022 середа
14:20
Кримінал

Юрист Джейсон МакК’ю щодо справи "Народ України проти "Групи Вагнера" заявив, що Вагнер - це лише перша ціль, "орду треба зупинити зараз, біля воріт Європи"

Про це інформує в Медіацентрі голова юридичної компанії McCue Jury & Partners та британський юрист Джейсон МакК’ю щодо справи "Народ України проти "Групи Вагнера".

"Цей кейс доведе світу, що Вагнер - це терористи-найманці, і що Путін у змові з ними коїть терористичні акти проти українського народу, займається фінансуванням тероризму. Вагнер - це лише перша ціль. Орди Вагнера треба зупинити зараз, біля воріт Європи. Час стигматизувати Вагнер та припинити їх бізнес", - наголосив МакК’ю.

Повідомляється, що 1 листопада у рамках кампанії у судах Англії, від імені українців проти Євгена Пригожина та "Вагнер Груп", розпочата справа. Судове переслідування почалося за поданням британського юриста Джейсона МакК’ю.  

"Кінець війни неминучий і перемога України неминуча. Але отримання Україною справедливості врівноважує баланс. Справедливість означає повні репарації. Існує два шляхи, якими Україна має слідувати. Перший - це шлях отримання символічних репарацій, але він є уразливим з боку real politic міжнародного товариства. А інший шлях - це судове переслідування в рамках правової кампанії, яке забезпечить надання справжніх репарацій", - додав юрист.

  • Відзначимо, у кінці листопада агенція Bloomberg, з посиланням на власні джерела повідомила, що адміністрація президента США розглядає можливість оголошення ПВК Вагнера іноземною терористичною організацією.
  • Нагадаємо, ПВК Вагнера з’явилася у 2014 році та активно діяла в низці країн, де Росія має важливі інтереси Росії – зокрема Сирії, Лівії, ЦАР та Україні. Там вони, серед іншого, скоювали воєнні злочини й злочини проти людяності. Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну вагнерівці брали участь у розправах над мирними жителями. До ПВК нині вербують ув’язнених із російських тюрем.
  • 29 листопада стало відомо, що Пригожин вербує найманців на війну в Україні також в Африці.
  • Євгеній Пригожин тривалий час заперечував зв’язок із ПВК Вагнера, та нещодавно підтвердив існування цієї групи. Олігарх, який перебуває під західними санкціями, вважається наближеним до Путіна прихильником агресивної війни проти України.
  • Раніше стало відомо, що депутати Європарламенту хочуть визнати приватну військову компанію Вагнера терористичною організацією.
  • 6 грудня російський олігарх та засновник приватної військової кампанії Вагнера Євген Пригожин почав застерігати США від внесення його групи до списку іноземної терористичної організації.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Україна
Росія
бізнес
тероризм
Вагнергейт
Велика Британiя
злочини проти людства
воєнні злочини Росії
Читайте також:
Сергій Шойгу
6 грудня, 2022 вiвторок
Шойгу назвав мету масованих ракетних ударів РФ по Україні
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Автор Сергій Згурець
6 грудня, 2022 вiвторок
Ударне шоу продовжується після вибухів на російських авіабазах "Енгельс" і "Дягілєве". Колонка Сергія Згурця
Паулу Бенту (праворуч)
6 грудня, 2022 вiвторок
Португальський тренер подав у відставку після поразки на ЧС-2022
Київ
-2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.55
    Купівля 39.55
    Продаж 40.23
  • EUR
    Купівля 40.72
    Продаж 41.74
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, середа
7 грудня
14:35
Ексклюзив
Робота з відновлення електропостачання Херсон
Після останнього ракетного обстрілу України ситуація з електропостачанням складна, але контрольована, - гендиректор Yasno Коваленко
14:32
В будинках Маріуполя замерзає вода
Маріуполь замерзає: у міських домівках вода перетворюється на лід
14:20
Ексклюзив
ракетний удар
Російські ракети можуть не спрацьовувати через неналежне зберігання, - військовий ЗСУ Карась
14:15
Джейк Салліван
США виступають за передачу Україні танків Leopard, - ЗМІ
14:12
OPINION
Микола Княжицький
Влада проти рішення ЄСПЛ щодо законодавчої заборони російської церкви
14:09
Ексклюзив
Maxar опублікувала знімки авіабази в Енгельсі
"Бавовни" на території РФ буде ще більше”: військовий експерт Киричевський про обстріл аеропорту "Енгельс" в Росії
14:04
Франція вперше почала постачати газ у Німеччину
Через ракетні удари РФ пошкоджено 350 газових об'єктів в Україні
13:59
Шахед
Чому Росія кілька тижнів не використовувала "шахеди": у ЗСУ назвали дві ймовірні причини
13:54
Дмитро Пєсков
У кремлі обурилися через рекордний оборонний бюджет США
13:48
Маріуполь
Окупанти почали завозити в Маріуполь із Криму бетонні укріплення, так звані зуби дракона, - радник мера
13:47
Консульство України в Гданську отримало підозрілий пакунок
31 пакунок у 15 країнах: українським дипломатам продовжують надсилати погрози
13:36
електроенергія
Туреччина може постачати електрику Україні за допомогою плавучих станцій у Румунії
13:32
З портів Одещини вийшло чотири судна з майже 150 тис. тонн української агропродукції
13:31
На фото дельфін, що загинув
Росіяни чинять екоцид: від дій армії РФ загинуло близько 50 тис. дельфінів у Чорному морі
13:29
Еден Азар та Роберто Мартінес (праворуч)
ЧС-2022: Найдорожчий футболіст "Реалу" оголосив про завершення кар'єри в збірній
13:27
Володимир Зеленський
РФ продовжує війну проти України, аби не визнавати, що Путін припустився помилки, - Зеленський
13:22
Лукашенко
У Білорусі для чиновників і військових планують запровадити смертну кару за "держзраду"
13:04
Ексклюзив
карта бойових дій
Карта бойових дій: 2-7 грудня. Історичний удар по російських аеродромах
13:00
Рефат Чубаров
Меджліс закликав виключити Росію з ПАЧЕС
12:58
діти
В Україні від початку повномасштабної війни зниклими безвісти вважаються вже 333 дитини
12:55
СБУ знає вже поіменно всіх колаборантів і зрадників із окупаційного "МВД РФ" на Херсонщині
У Херсоні викрили колишнього правоохоронця, який допомагав створювати підрозділ ФСБ
12:52
звернення до КСУ
Депутати з "Євросолідарності" та активісти закликають КСУ ухвалити рішення щодо церкви московського патріархату, яке чотири роки блокується суддями
12:49
НАТО
Країни НАТО уникають теми можливого членства України в Альянсі, - Politico
12:48
Поліція Німеччини polizei
У Німеччині затримали 25 екстремістів, які спільно планували держпереворот, серед підозрюваних є росіянка
12:40
Shahed-136
Росія замовила нову партію іранських безпілотників і балістичних ракет, - Zeit
12:23
Олександр Грановський
ВАКС заочно арештував екснардепа Грановського
12:20
влучання ракет в енергетичні об'єкти
Укренерго: Росіяни пошкодили об'єкти енергетичної інфраструктури на сході України, де температура опустилась до -17
12:16
російські окупанти
Окупанти Луганщини вивозять дітей в Чечню для "перевиховання", – Гайдай
12:11
Артем Далакян
Український боксер підписав контракт на чемпіонський бій на "Вемблі"
12:04
Окупанти пошкодили в Україні 1154 об'єкти медичної інфраструктури, близько 300 з них уже відновлено
12:01
OPINION
Сергій Фурса
Іноді російські наративи повторюють люди, яких важко назвати ідіотами
11:55
Обстріл Херсон
Окупанти 51 раз обстріляли Херсонщину, під вогнем цивільні об'єкти
11:50
Огляд
Як реєструвався бізнес у період масованих ударів по інфраструктурі
Як реєструвався бізнес у період масованих ударів по інфраструктурі
11:41
влучання ракети у Польщі
Посол Польщі розповів, як вплинула трагедія з ракетою у Пшеводуві на відносини Варшави та Києва
11:31
Смартфон
"Дія" працюватиме в разі наявності мобільного покриття, єДокумент - навіть без нього, - Мінцифра
11:15
НАТО
Немає жодного юридичного приводу, щоб Україна не могла стати членом НАТО, - посол Польщі
11:00
телеканал "Дождь"
Литва також заборонила мовлення телеканалу "Дождь", який закликав підтримувати російських окупантів
10:35
Тайсон Ф'юрі у (в центрі) бою проти Дерека Чісори
Оприлюднено неймовірний гонорар Ф'юрі за перемогу над Чісорою
10:28
Інфографіка
Втрати окупантів
За добу Росія втратила 540 солдатів, 14 безпілотників і 6 танків, - Генштаб ЗСУ
10:26
Інфографіка
валюта доллар обмін валют
Курс валют на сьогодні: ціна долара та євро в обмінниках
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2022 ESPRESO.TV