Про це інформує в Медіацентрі голова юридичної компанії McCue Jury & Partners та британський юрист Джейсон МакК’ю щодо справи "Народ України проти "Групи Вагнера".

"Цей кейс доведе світу, що Вагнер - це терористи-найманці, і що Путін у змові з ними коїть терористичні акти проти українського народу, займається фінансуванням тероризму. Вагнер - це лише перша ціль. Орди Вагнера треба зупинити зараз, біля воріт Європи. Час стигматизувати Вагнер та припинити їх бізнес", - наголосив МакК’ю.

Повідомляється, що 1 листопада у рамках кампанії у судах Англії, від імені українців проти Євгена Пригожина та "Вагнер Груп", розпочата справа. Судове переслідування почалося за поданням британського юриста Джейсона МакК’ю.



"Кінець війни неминучий і перемога України неминуча. Але отримання Україною справедливості врівноважує баланс. Справедливість означає повні репарації. Існує два шляхи, якими Україна має слідувати. Перший - це шлях отримання символічних репарацій, але він є уразливим з боку real politic міжнародного товариства. А інший шлях - це судове переслідування в рамках правової кампанії, яке забезпечить надання справжніх репарацій", - додав юрист.

Відзначимо, у кінці листопада агенція Bloomberg, з посиланням на власні джерела повідомила, що адміністрація президента США розглядає можливість оголошення ПВК Вагнера іноземною терористичною організацією.

Нагадаємо, ПВК Вагнера з’явилася у 2014 році та активно діяла в низці країн, де Росія має важливі інтереси Росії – зокрема Сирії, Лівії, ЦАР та Україні. Там вони, серед іншого, скоювали воєнні злочини й злочини проти людяності. Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну вагнерівці брали участь у розправах над мирними жителями. До ПВК нині вербують ув’язнених із російських тюрем.

29 листопада стало відомо, що Пригожин вербує найманців на війну в Україні також в Африці.

Євгеній Пригожин тривалий час заперечував зв’язок із ПВК Вагнера, та нещодавно підтвердив існування цієї групи. Олігарх, який перебуває під західними санкціями, вважається наближеним до Путіна прихильником агресивної війни проти України.

Раніше стало відомо, що депутати Європарламенту хочуть визнати приватну військову компанію Вагнера терористичною організацією.

6 грудня російський олігарх та засновник приватної військової кампанії Вагнера Євген Пригожин почав застерігати США від внесення його групи до списку іноземної терористичної організації.

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