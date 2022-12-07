"Вагнер - лише перша ціль, орду треба зупинити зараз, біля воріт Європи": юрист у справі "Народ України проти "Групи Вагнера"
Юрист Джейсон МакК’ю щодо справи "Народ України проти "Групи Вагнера" заявив, що Вагнер - це лише перша ціль, "орду треба зупинити зараз, біля воріт Європи"
Про це інформує в Медіацентрі голова юридичної компанії McCue Jury & Partners та британський юрист Джейсон МакК’ю щодо справи "Народ України проти "Групи Вагнера".
"Цей кейс доведе світу, що Вагнер - це терористи-найманці, і що Путін у змові з ними коїть терористичні акти проти українського народу, займається фінансуванням тероризму. Вагнер - це лише перша ціль. Орди Вагнера треба зупинити зараз, біля воріт Європи. Час стигматизувати Вагнер та припинити їх бізнес", - наголосив МакК’ю.
Повідомляється, що 1 листопада у рамках кампанії у судах Англії, від імені українців проти Євгена Пригожина та "Вагнер Груп", розпочата справа. Судове переслідування почалося за поданням британського юриста Джейсона МакК’ю.
"Кінець війни неминучий і перемога України неминуча. Але отримання Україною справедливості врівноважує баланс. Справедливість означає повні репарації. Існує два шляхи, якими Україна має слідувати. Перший - це шлях отримання символічних репарацій, але він є уразливим з боку real politic міжнародного товариства. А інший шлях - це судове переслідування в рамках правової кампанії, яке забезпечить надання справжніх репарацій", - додав юрист.
- Відзначимо, у кінці листопада агенція Bloomberg, з посиланням на власні джерела повідомила, що адміністрація президента США розглядає можливість оголошення ПВК Вагнера іноземною терористичною організацією.
- Нагадаємо, ПВК Вагнера з’явилася у 2014 році та активно діяла в низці країн, де Росія має важливі інтереси Росії – зокрема Сирії, Лівії, ЦАР та Україні. Там вони, серед іншого, скоювали воєнні злочини й злочини проти людяності. Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну вагнерівці брали участь у розправах над мирними жителями. До ПВК нині вербують ув’язнених із російських тюрем.
- 29 листопада стало відомо, що Пригожин вербує найманців на війну в Україні також в Африці.
- Євгеній Пригожин тривалий час заперечував зв’язок із ПВК Вагнера, та нещодавно підтвердив існування цієї групи. Олігарх, який перебуває під західними санкціями, вважається наближеним до Путіна прихильником агресивної війни проти України.
- Раніше стало відомо, що депутати Європарламенту хочуть визнати приватну військову компанію Вагнера терористичною організацією.
- 6 грудня російський олігарх та засновник приватної військової кампанії Вагнера Євген Пригожин почав застерігати США від внесення його групи до списку іноземної терористичної організації.
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