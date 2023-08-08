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Війна з Росією: хроніка
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Вагнерівці можуть готувати провокації проти країн НАТО під чужим прапором, - генерал-майор СБУ Ягун

8 серпня, 2023 вiвторок
15:28
Війна з Росією ПВК Вагнера

Генерал-майор СБУ у запасі Віктор Ягун переконаний, що вагнерівці ймовірно готуються до провокацій проти країн НАТО з території Білорусі

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"

"Я вважаю, що вагнерівці спробують здійснити провокації на території однієї з країн НАТО. Це можуть бути Польща, Латвія та Литва. Вони ймовірно готують провокації під чужим прапором. Таким чином вагнерівці можуть спровокувати на дії все НАТО, або окремі країни. Потім подивитись на реакцію НАТО", - пояснив Ягун.

Генерал-майор СБУ вважає, що Путін може перевіряти НАТО на готовність до більш рішучих дій

"Якщо реакція на провокації вагнерівців буде миттєвою й адекватною, то на цьому питання буде закрите. Проте якщо в Альянсі будуть роздумувати й вести дебати про те, як відповідати, то це спровокує Путіна на більш агресивні дії. Він побачить в черговий раз, що в НАТО не готові до прямого протистояння проти РФ", - додав він.

Кордон Польщі та Білорусі: що відомо

23 лютого Польща посилила заходи безпеки на кордоні з Росією і Білоруссю.

У червні на кордоні Польщі з Білоруссю під обстріл потрапила автівка з польськими прикордонниками, серед них були двоє офіцерів. Наразі невідомо, хто саме обстріляв автівку. 16 червня польські прикордонники назвали обстріл автомобіля на кордоні ескалацією ситуації.

Після заколоту ватажка ПВК Вагнера Євгена Пригожина, який відбувся наприкінці червня, у Кремлі повідомили про передислокацію найманців до Білорусі. 27 червня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підтвердив прибуття до країни Євгена Пригожина.

На початку липня Польща посилила кордон з Білоруссю півтисячею поліцейських. 8 липня повідомлялось про скерування на кордон додаткової сили, серед якої понад 1000 військових і близько 200 одиниць військової техніки.

Пізніше, 23 липня, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про бажання розміщених у його країні найманців з російської ПВК Вагнера "сходити на екскурсію" до Польщі. Після цього, того ж дня, стало відомо, що до Білорусі прибула десята колона вагнерівців, в якій щонайменше десять одиниць техніки.

27 липня повідомлялось, що підрозділи приватної військової компанії Вагнера шукають в Білорусі осіб, готових воювати проти Литви та Польщі.

29 липня стало відомо, що Польща разом із Литвою можуть закрити кордон з Білоруссю через провокації ПВК Вагнера.

Міністерство оборони Польщі 1 серпня підтвердило, що два білоруські гелікоптери порушили повітряний простір країни у районі Біловежі начебто під час навчань.

Про інцидент повідомили НАТО. Також у МЗС Польщі викликали тимчасового повіреного у справах Білорусі для пояснень.

Натомість міністерство оборони Білорусі відхрестилось від заяв польської сторони, заявивши, що твердження про порушення повітряного простору Польщі потрібні Варшаві для "чергового виправдання нарощування сил і засобів біля білоруського кордону".

Моніторингова група "Беларускі Гаюн" написала, що гелікоптери Білорусі могли зробити це випадково, адже вони охороняли самопроголошеного президента Олександра Лукашенка, який перебував у резиденції "Вискулі", що за 7,5 км від кордону.

У Пентагоні прокоментували порушення: наголосили, що вони "дуже серйозно ставляться до безпеки країн НАТО".  

4 серпня посольство Польщі в Мінську передало Міністерству закордонних справ Білорусі інформацію, яка підтверджує факт порушення повітряного простору двома білоруськими військовими вертольотами.

Росія
Польща
Білорусь
Латвія
Володимир Путін
Олександр Лукашенко
російська армія
Литва
окупанти
НАТО
Вагнергейт
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