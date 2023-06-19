Про це повідомили в Національному антикорупційному бюро та Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

"Суд зважив на доводи, наведені прокурором САП, та ухвалив змінити підозрюваному запобіжний захід на тримання під вартою з альтернативою внесення 5 млн грн застави", – йдеться в повідомленні.

Строк дії запобіжного заходу – до 17 серпня 2023 року. Якщо підозрюваний внесе заставу, на нього буде покладено низку зобов'язань:

прибувати за кожною вимогою до слідчого (детектива), прокурора та суду;

не відлучатися зі Львова без дозволу слідчого (детектива), прокурора або суду;

повідомляти слідчого (детектива), прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

утримуватися від спілкування зі свідками у справі;

здати на зберігання до відповідних органів Державної міграційної служби усі свої паспорти громадянина України для виїзду за кордон, інші документи, які надають право на виїзд з України та вʼїзд до України;

носити електронний засіб контролю.

Подробиці справи

Як розповіли у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, влітку 2022 року Кабмін виділив майже 1,41 млрд грн Міністерству розвитку громад, територій та інфраструктури України для забезпечення населення теплом узимку. За інформацією слідства, в цей час підприємець запропонував заступнику міністра закупити пересувні котельні установки за процедурою прямих договорів, оскільки йшлося про термінові закупівлі матеріалів і обладнання для безперебійного проходження опалювального сезону.

Підприємець, залучивши до реалізації схеми ще двох осіб, підготував пропозицію для міністерства з цінами на 25-30% вищими, ніж ринкові. Водночас було створено видимість, що така вартість є обґрунтованою, оскільки підприємець залучив підконтрольні йому компанії, які пропонували схоже обладнання за ще вищу ціну.

Слідчі стверджують, що заступник міністра за неправомірну вигоду погодився на пропозицію підприємця.

21 січня 2023 року Національне антикорупційного бюро України затримало заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Василя Лозинського.

22 січня Кабмін звільнив Василя Лозинського з посади. Того самого дня в НАБУ розповіли подробиці затримання – підтвердили, що Лозинського підозрюють в отриманні хабаря $400 тис. Разом із тим було повідомлено про підозру ще чотирьом учасникам злочинної групи – довіреній особі заступника міністра, підприємцю та двом його спільникам.

24 січня ВАКС заарештував організатора у справі про хабар Лозинському з правом внесення застави 100 млн грн. Того самого дня Лозинського відправили під цілодобовий домашній арешт

17 лютого Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду взяла під варту ексзаступника міністра розвитку громад із можливість внести заставу в розмірі 50 млн грн.

На засіданні 17 березня ВАКС змінив запобіжний захід Лозинському з тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт А у квітні запобіжний захід було змінено на 9,93 млн гривень застави. Підозрюваний не сплатив заставу, відтак запобіжний захід переглянули.