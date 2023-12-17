Варіант формули миру - Україна в НАТО та ЄС і новий світовий порядок, - Арсеній Яценюк
Арсеній Яценюк вважає, що Захід міг би запропонувати угоду Росії, яка б передбачала прийняття України в НАТО і ЄС
Про це він сказав в ефірі Еспресо, у програмі "Суботній політклуб" з Віталієм Портниковим.
Арсеній Яценюк, голова Київського безпекового форуму, премʼєр-міністр України 2014-2016 років, підкреслив, що переговори з Путіним станом на сьогодні нереальні: "Важко уявляю перемовини, де Росія погоджується: забратися з українських територій, виплатити репарації, Україна стає членом НАТО та ЄС, Путін іде під військовий трибунал".
Проте, підкреслив голова КБФ, можливим кроком могло б бути звернення країн-членів НАТО та ЄС до Росії: "Ми прийняли політичне рішення, Україна буде членом НАТО. Крапка. Ми з вами не обговорюємо це рішення".
У рамках цього рішення, за його словами, могло б бути запропоновано підписання, приміром, "нової угоди між Росією і країнами-членами НАТО, нової угоди про контроль над звичайними озброєннями в Європі, нової угоди START - про обмеження стратегічних ядерних озброєнь; нової угоди про кібербезпеку".
Крім того, західні партнери могли б запропонувати механізм відшкодування збитків Україні.
Арсеній Яценюк нагадав, що свого часу Путін висунув вимогу до НАТО про нерозширення Альянсу та виведення озброєнь з Центральної Європи.
Вільний світ, за його словами, міг би запропонувати свою угоду, "розуміючи, що Путін не погодиться": "Але світовому паблисіті ми цим скажемо: ми хотіли б саме таких перемовин з Росією, запропонували їм те, що можемо запропонувати, а Росія і в цьому відмовилася".
"Це мало б сенс, якщо б Захід був готовий проявити таку політичну волю, - становлення нового світового порядку", - підкреслив він.
"Якби Захід теоретично погодився на таку модель, Захід цим би утвердив: ми готові воювати за нового члена НАТО, ким є Україна", - резюмував Арсеній Яценюк.
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