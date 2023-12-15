Дипломат Чалий: нам потрібний пришвидшений вступ до НАТО, а до ЄС - адаптований

Про це він розповів в етері Еспресо.

На думку дипломата, Україні, аби пройти процес євроінтеграції потрібно декілька років.

"Це не один рік і не два, як сказав міністр Шмигаль. Я проти його заяви про два роки - це нереально. Скажу чесно, навіть два роки мало, от кажуть пришвидшений вступ, нам треба пришвидшений вступ до НАТО, а вступ до ЄС нам треба адаптований так, щоб ми підлаштувались поступово під нові для нас правила, щоб це не вбило наших виробників промисловості в сільському господарстві. Ці стандарти, коли починаєш їх читати, то ми у деяких секторах ще дуже далеких", - заявив Чалий.

Він підкреслив, що Україна виконує умови розділу про зовнішню політику та безпеку Євросоюзу краще ніж Угорщина, проте таких розділів там понад 30.

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"Переговорний процес буде дуже складний і не тільки з окремими країнами - з Брюселем, чиновниками; треба виставити потужну команду по кожному розділу, за прикладом Польщі - це десь кілька тисяч експертів, але коли ми дійдемо цим шляхом і буде наступне політичне рішення про вступ до ЄС і тоді ми отримаємо величезний поштовх для розвитку країни, як це отримала Польща та інші країни: зростання ВВП, зарплат, зростання всього. Проте на цьому шляху єдина проблема - люди мають розуміти, що зараз вже пафос закінчився, буде дуже складний, поступовий процес", - підсумував Чалий.

Водночас член Ради Безпеки Київського безпекового форуму, депутат Європейського парламенту, Прем’єр-міністр Литви у 1999-2000 та 2008-12 роках Андріус Кубіліус заявив, що Україна може стати членом ЄС до 2030 року.

Що відомо про вступ України до ЄС

8 листопада Єврокомісія рекомендувала розпочати процес перемовин про вступ України до ЄС.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Україна успішно просувається шляхом європейської інтеграції та веде жорстоку боротьбу за європейські цінності, тож членство України в ЄС означатиме її остаточну перемогу.

Згодом прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що вважає Україну неготовою до членства в Євросоюзі, але не блокуватиме початок перемовин щодо вступу. Водночас прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес закликав розпочати перемовини до кінця 2023 року.

13 листопада депутати Європарламенту закликали Раду Європи на засіданні 14-15 грудня ухвалити рішення про початок переговорів про вступ України та Молдови до ЄС.

Водночас очільник уряду Угорщини Віктор Орбан, який прибув на саміт Європейського Союзу, сказав, що його позиція не змінилася: Україна не готова до вступу до ЄС.

Прем'єр-міністр Нідерландів своєю чергою заявив, що процес вступу України до ЄС займе кілька років, однак немає перешкод для того, аби почати перемовини.

Президент України Володимир Зеленський звернувся до лідерів ЄС щодо членства України, зазначивши, що Київ виконав усі рекомендації та ухвалив необхідні закони.