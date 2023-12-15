Цікава своїм ресурсним потенціалом: екснардепка Юринець пояснила, які вигоди ЄС отримає від інтеграції України

Про це вона розповіла в етері Еспресо.

"Виглядає, що назріває такий економічний Rammstein об'єднаних країн, які складають гроші до фондів Європейського Союзу і, відповідно, які будуть впливати на розподілення цих коштів. Для нас це живі кошти. Окрім того, Україна є так само тією країною, яка цікава своїм ресурсним потенціалом у різний спосіб і корисних копалин, і землі. Тут Європейський Союз чітко розуміє, що він бачить свої перспективи й можливості від інтеграції України до ЄС. Це не перший раз, а й у восьмому скликанні ми мали дуже багато аспектів того, що коли ми інтегруємося, то це рух на зустріч й що, кому є взаємовигідним", - пояснила Юринець.

За її словами, країни-члени Європейського Союзу завжди відстоюють свої національні інтереси та економіку.

"Водночас першою економікою є, звичайно, Німеччина далі з нею змагаються Франція, Італія та Нідерланди. Треба показати, що саме ці лідери вчора вплинули на прийняття свого рішення якраз саме через те, що їхня частка в Європейському Союзі, в цій економіці, є значною. Тому економіка точно буде стояти попереду", - підсумувала ексголова української делегації у ПА НАТО.

Що відомо про вступ України до ЄС

8 листопада Єврокомісія рекомендувала розпочати процес перемовин про вступ України до ЄС.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Україна успішно просувається шляхом європейської інтеграції та веде жорстоку боротьбу за європейські цінності, тож членство України в ЄС означатиме її остаточну перемогу.

Згодом прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що вважає Україну неготовою до членства в Євросоюзі, але не блокуватиме початок перемовин щодо вступу. Водночас прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес закликав розпочати перемовини до кінця 2023 року.

13 листопада депутати Європарламенту закликали Раду Європи на засіданні 14-15 грудня ухвалити рішення про початок переговорів про вступ України та Молдови до ЄС.

Водночас очільник уряду Угорщини Віктор Орбан, який прибув на саміт Європейського Союзу, сказав, що його позиція не змінилася: Україна не готова до вступу до ЄС.

Прем'єр-міністр Нідерландів своєю чергою заявив, що процес вступу України до ЄС займе кілька років, однак немає перешкод для того, аби почати перемовини.

Президент України Володимир Зеленський звернувся до лідерів ЄС щодо членства України, зазначивши, що Київ виконав усі рекомендації та ухвалив необхідні закони.