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Вартість нафти Brent зросла до $87,8 після різкого падіння

31 жовтня, 2023 вiвторок
10:51
Економіка Нафта

Після трьох тижневого мінімуму, ціни на нафту починають плавно зростати вранці вівторка, 31 жовтня, з Brent досягаючи $87,8 за барель

Про це інформує Enkorr.

Грудневі ф’ючерси на Brent на біржі ICE Futures в Лондоні були оцінені в $87,81 за барель, це на $0,36 (0,41%) більше, ніж показник на закриття попередньої сесії. У понеділок вартість цих контрактів знизилася на $3,03 (3,4%) – до $87,45 за барель.

На електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX), грудневі ф’ючерси на нафту WTI зросли на $0,47 (0,57%) і досягли $82,78 за барель. Попередня сесія завершилася з втратою вартості цих контрактів на $3,23 (3,8%) – до $82,31 за барель.

Падіння цін на нафту напередодні було спричинено тим, що Ізраїль ще не розпочав повномасштабну наземну операцію у Газі у відповідь на атаку бойовиків ХАМАС.

"Відсутність перебоїв глобальних постачань, а також ознаки деякого зниження попиту на нафту в Азії дозволили цінам на нафту впасти. Але не можна забувати, що дефіцит нафти на світовому ринку зберігається, і ми не можемо допустити перебоїв постачань, тому зниження цін може виявитися короткостроковим", – зазначив старший аналітик Price Futures Group Філ Флінн.

Що передувало

2 жовтня ціна упала до $92,32 за барель, а 3 жовтня до $89,74.

Станом на 4 жовтня ціни на нафту трималися на приблизно одному рівні - $90,88 за барель.

8 жовтня вартість нафти зросла більш ніж на 3% після військового нападу ХАМАС на Ізраїль. Це було викликано дестабілізацією Близького Сходу, ключового постачальника сирої нафти, палива та енергії для глобальних споживачів.

10 жовтня спостерігалося зниження цін на нафту, що відбувається після їхнього стрибка. Трейдери аналізують потенційні наслідки воєнного протистояння між Ізраїлем та палестинською групою ХАМАС.

Нафта дешевшала в четвер, 12 жовтня, через дані Американського інституту нафти (API) про впевнене зростання запасів у США.

Ціни на нафту зросли 13 жовтня до $86,50 за барель, коли США посилили санкції проти російського експорту нафти, викликаючи тривогу щодо постачання на вже обмеженому ринку. Прогнозується, що світові запаси зменшаться до четвертого кварталу.  

16 жовтня котирування Brent і WTI піднялися на 7,5% і 5,9% за тиждень.

19 жовтня вартість нафти Brent на лондонській біржі була $91,12, а 20 жовтня - $93,24 за барель.

Ціни на нафту 24 жовтня були біля $90,3 за барель, наступного дня - $87,92.

Світ
нафта
США
ціни на нафту
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