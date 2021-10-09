Вайлдер - Ф'юрі: де та коли дивитись супербій суперників Усика
У ніч з 9 на 10 жовтня британець Тайсон Ф'юрі битиметься з американцем Деонтеєм Вайлдером
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Тайсон Ф'юрі 9 жовтня у Лас-Вегасі (США) захищатиме пояс WBC у поєдинку проти американця Деонтея Вайлдера. Бій розпочнеться не раніше 4:00 (10 жовтня). Трансляція буде доступна на Megogo.
Ф'юрі та Вайлдер раніше вже зустрічалися двічі - у грудні 2018 року було зафіксовано нічию, а у лютому 2020-го британець переміг нокаутом та відібрав у американця титул.
Переможець бою отримає право битись за титул абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі з Олександром Усиком. Українець 25 вересня у Лондоні переміг Ентоні Джошуа та відібрав у нього титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
- Нагадаємо, 25 вересня, Олександр Усик переміг Ентоні Джошуа та став новим чемпіоном світу WBO, WBA та IBF у надважкій вазі.
- 5 жовтня стало відомо, що Тайсон Ф'юрі отримає за третій бій проти Деонтея Вайлдера $30 млн, а американець - $20 млн.
- Промоутер Олександра Усика Олександр Красюк заявив, що Деонтей Вайлдер візьме реванш у Тайсона Ф'юрі за поразку у 2020 році.
- Нагадаємо, 7 жовтня WBC оголосила, що переможець поєдинку між Тайсоном Ф'юрі та Деонтеєм Вайлдером матиме 30 днів аби домовитися з Олександром Усиком про бій за звання абсолютного чемпіона світу.
- 7 жовтня глава промоутерської компанії Top Rank Боб Арум заборонив Ф'юрі проводити дуель поглядів перед поєдинком з Вайлдером.
- 8 жовтня Арум звернувся до Ентоні Джошуа з проханням, щоб він відмовився від реваншу з Олександром Усиком.
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