Вайлдер - Ф'юрі: де та коли дивитись супербій суперників Усика

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Тайсон Ф'юрі 9 жовтня у Лас-Вегасі (США) захищатиме пояс WBC у поєдинку проти американця Деонтея Вайлдера. Бій розпочнеться не раніше 4:00 (10 жовтня). Трансляція буде доступна на Megogo.

Ф'юрі та Вайлдер раніше вже зустрічалися двічі - у грудні 2018 року було зафіксовано нічию, а у лютому 2020-го британець переміг нокаутом та відібрав у американця титул.



Переможець бою отримає право битись за титул абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі з Олександром Усиком. Українець 25 вересня у Лондоні переміг Ентоні Джошуа та відібрав у нього титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).





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