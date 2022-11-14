"Важливо обговорити це разом": Шольц висловився щодо ізоляції РФ на саміті G20
Канцлер Німеччини Олаф Шольц висловився за проведення спільних дискусій щодо можливої ізоляції Росії на саміті G20 у зв'язку з нинішніми подіями в Україні
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву канцлера ФРН Олафа Шольца на саміті G20 в Індонезії.
"Важливо, щоб тут ми обговорювали цю тему разом. Зрештою, тут збирається багато країн", - наглосив він, відповідаючи на питання щодо ізоляції РФ.
Важливо зазначити, що при цьому глава уряду ФРН зазначив, що Група двадцяти представляє більшу частину населення світу та більшу частину світового економічного виробництва.
"У цьому відношенні розуміння, до якого тут приходять, а також обговорення та суперечки необхідні для того, щоб зробити свій внесок у покращення існуючої ситуації", - вважає він.
Шольц вкотре виступив із твердженням, що нинішнє серйозне становище викликане спеціальною військовою операцією Росії в Україні.
"Ось чому ми також маємо обговорювати подібні питання та цю проблему", - резюмував він.
- 14 листопада прем'єр Британії назвав РФ ізгоєм та запропонував план з економічної ізоляції країни.
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