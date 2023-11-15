"Важливо, щоб США та Китай заявили, що між ними буде мир": політолог Бобиренко про зустріч Байдена та Сі Цзіньпіна

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Я б не був занадто оптимістичним. Китай в соте пообіцяє і скаже, що в них є дуже чіткий план того, як діяти, й цей план: припинення вогню тут і зараз. Тобто фактично Китай буде наголошувати на своїй мирній ініціативі. Це лише для збереження статус-кво - хто в перший встав того і капці. Китай може навіть запропонувати миротворчі місії, війська ООН та ще щось, але це не та повістка яка потрібна нам", - підкреслив політолог.

Він наголосив, що для України важливо, аби Сі пообіцяв Байдену не надавати Російській Федерації снарядів та іншої якоїсь допомоги.

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"Взагалі важлива повістка переговорів Китаю та США, щоб коли Сі поїде Байден міг потрясти папірцем і сказати: "Ми зберігаємо мир". Щоб на брифінгу вони вийшли та сказали, що військового конфлікту між Сполученими Штатами та Піднебесною не буде. І це вже людство видихне і ті ж самі США зможуть зосередитися на допомозі Україні", - наголосив Бобиренко.

Нагадаємо, президент Китаю Сі Цзіньпінь приїхав у США, щоб в середу, 15 листопада, зустрітись з президентом США Джо Байденом, покращити відносини країн після періоду напруги, обговорити конфлікт на Близькому сході та війну в Україні.

Що передувало

27 жовтня президент США Джо Байден зустрівся з очільником МЗС Китаю Ван Ї та наголосив на необхідності співпрацювати для розв'язання глобальних проблем.

Голова КНР Сі Цзіньпін заявив, що подальша доля людства залежить від того, чи зможуть Китай та США знайти порозуміння одне з одним. Лідер Китаю висловив сподівання, що Національний комітет з американсько-китайських відносин продовжить виявляти підтримку "китайсько-американським відносинам і відіграватиме конструктивну роль у просуванні здорового і стабільного розвитку відносин між двома країнами".

28 жовтня в Reuters повідомили, що Сполучені Штати та Китай домовилися спільно організувати зустріч лідерів Джо Байдена та Сі Цзіньпіна.

Дипломат Володимир Огризко вважає, що Джо Байден та Сі Цзіньпін можуть домовитися про нову форму мирного співіснування, що передбачає тиск на Росію.