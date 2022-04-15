"Ведучі медведчуківських каналів не хочуть пускати в ефір проукраїнські канали?": Княжицький звернувся до Данілова щодо відключення з ефіру "Еспресо", "Прямий" та "5 канал"

Про це він написав у фейсбук.

"У мене тут відкрите звернення до секретаря РНБО пана Данілова. Сьогодні кореспондент BBC, вимкнення якого незаконно з ефіру намагався виправдати пан Данілов спитав Вас і про незаконне відключення від ефіру українських патріотичних каналів. Ви дали відповідь, у якій продемонстрували повне нерозуміння функціонування медіа у демократичних країнах. Це тим більше прикро для мене, бо вважаю Вас порядною, патріотичною і відповідальною людиною", - зазначив нардеп.

Так, BBC зокрема пише: "Секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв’ю ВВС News Україна прокоментував відключення "Еспресо", "Прямого" та "5" каналів з цифрового етеру. За словами Данілова, влада не закривала ані каналів Петра Порошенка, ані "Еспресо". Мовляв, якщо їх забрали з кабелю і цифри, то залишається можливість дивитись в ютубі, або на супутнику. "Хто вам сказав, що канали Порошенка закривають, скажіть, будь ласка?... Дивіться в Youtube, дивіться на супутнику, хто вам взагалі таке каже? Порошенко як людина заможна може собі дозволити їх утримувати, сплачувати, тощо. Я хотів би спокійно до цього відноситися. У нас є рішення РНБО, де йдеться про те, що національні канали мають брати участь у національному марафоні. Якщо хочуть – хай приєднуються. Хай ведуть всі ці речі", – каже Данілов. На уточнення журналіста, що канали, мовляв, самі хотіли приєднатись до марафону, але їх не взяли, Данілов відповів, що такого не може бути".

Княжицький наголосив, що немає посилання на причини незаконної цензури в Україні.

"Пане Данілов! Інформую Вас, що жодного письмового розпорядження влади про виключення каналів з ефіру немає", - написав він.

Нардеп сказав, що взагалі не зрозумів, що коментував секретар РНБО, якщо якихось рішень влади щодо каналів не було.

"Ви якось причетні до закриття українських каналів? Ніколи не повірю, що такий розумний чоловік, як Ви погодиться чинити такий злочин і так ганьбити себе. Фактом є те, що дрібний негідник на КРРТ незаконно вимкнув канали і відповідатиме за це. Також є дивним, що ви тут про марафон пишете. Наскільки мені відомо, "Еспресо" офіційно звернулося і до Вас, і до інших органів з проханням долучитися до марафону. І Ваш орган і інші або не відповіли, або написали , що це не їхня компетенція. Знаєте чому? Тому що ведучі медведчуківських каналів і каналу Інтер, який контролює член ОПЗЖ Льовочкін і Фірташ не хочуть пускати в ефір до себе проукраїнські канали. Чи "їх там нєт"?", - зауважив Княжицький.

Він нагадав, що у минулому скликанні Ради мав честь очолювати Парламентський Комітет Асоціації Україна-ЄС від України. І в угоді про асоціацію є величезний розділ про свободу слова.

"Зараз щодня я спілкуюся з друзями євродепутатами і депутатами парламентів європейський країн. Вони шоковані діями негідника з КРРТ, який вимкнув канали. У опитувальнику, який отримала Україна для надання кандидатства у ЄС є великий розділ про свободу слова. Той, хто вимкнув канали залишає Україну поза Європейським Союзом. Сподіваюся , що Ви, як патріот цього не допустите", - наголосив нардеп.

Він зауважив, що 14 квітня парламент прийняв постанову, у якій йдеться про неприпустимість вимкнення проукраїнських каналів.

"Закликаю Вас прослідкувати за її виконанням. І останнє прохання. Покажіть цей лист Кирилу Тимошенку. Можу помилятися , але здається він у ОП курує інформаційну безпеку, має багато креативних ідей і теж є патріотом", - звернувся Княжицький до Данілова.



4 квітня Концерн РРТ вимкнув "Еспресо", Прямий та 5 канал із цифрового ефіру. Телеканали надіслали листи з цього приводу до президента, РНБО, СБУ, Міністерства оборони і Національної ради з питань телебачення та радіомовлення.



Канали просять президента втрутитись і захистити "право журналістів, які професійно воюють на інформаційному фронті, на професію і свободу слова". Вони вимагають від Концерну РРТ відновити мовлення каналів.