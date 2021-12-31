Велика Британія схвалила пігулки Pfizer проти COVID-19

Про це повідомляє The Guardian.

"У Великій Британії схвалили таблетки від COVID-19 компанії Pfizer для пацієнтів віком від 18 років, які мають легку та помірну форму захворювання та мають високий ризик погіршення стану", - йдеться у повідомленні.

Як передають у виданні, це рішення прийняли на тлі рекордного зростання кількості випадків захворювання на коронавірус.

Препарат Paxlovid рекомендують застосовувати протягом перших п'яти днів після появи симптомів. Його можна приймати вдома без нагляду лікарів.

"Цього місяця Pfizer заявила, що Paxlovid продемонстрував майже 90% ефективність у запобіганні госпіталізації та смерті пацієнтів із високим ризиком, а останні лабораторні дані свідчать, що препарат зберігає свою ефективність проти штаму "Омікрон", який швидко поширюється", - йдеться у повідомленні.



Нагадаємо, Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) схвалило екстрене використання ліків проти коронавірусу від Pfizer 16 грудня.

27 грудня Південна Корея схвалила використання Paxlovid.