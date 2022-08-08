Вибачення не менш недолугі, ніж їхня причина, - Кулеба про Amnesty International та фільм CBS
Очільник зовнішньополітичного відомства України вказав на синхронність дій цих організацій із намаганням російської пропаганди зупинити постачання західної зброї Україні
Про це Дмитро Кулеба написав у Facebook.
Він нагадав, що першу хвилю подібної брехні Україна пережила ще в травні-червні.
"Нині росіяни заходять на друге коло. Я не знаю, чи маніпулятивний звіт Amnesty і брехливий фільм CBS, які вийшли майже одночасно, пов’язані з російським урядом. Але я точно знаю, що обидві організації та автори цих бездоказових “шедеврів” завдали несправедливого і нічим не спровокованого інформаційного удару по Україні абсолютно синхронно з російською пропагандою", - написав міністр.
Внаслідок скандалу і під шаленим публічним тиском, Amnesty та CBS перепросилися.
"На жаль, вибачення не менш недолугі, ніж їхня причина, — заявив Кулеба. - Нас такі вибачення категорично не влаштовують. Крім того, шкода вже завдана. Хто буде відповідати за неї?"
Міністр сказав, що від CBS чекає на внутрішнє розслідування та публічне з’ясування, хто допустив в ефір російську пропаганду та з якою метою. А від Amnesty - що ця інституція "приборкає свою гординю і попросить вибачення не лише за біль, завданий українцям, а й "за зґвалтування правди й реальності цієї війни".
Але, на думку Кулеби, є й гарні новини.
"Вся ця брехня наразі не досягає цілей. Жоден партнер чи організація у спілкуванні з Україною не озвучували закидів, подібних до маніпуляцій Amnesty чи CBS. І ця брехня жодним чином не вплинула на постачання зброї та не підірвала високий рівень довіри між Україною та партнерами", - підсумував міністр.
- Нагадаємо, 4 серпня міжнародна неурядова правозахисна організація "Amnesty International" у своєму звіті заявила, що українські військові наражають на небезпеку цивільне населення, створюючи бази і розміщуючи озброєння в школах і лікарнях.
- Президент України Зеленський прокоментував доповідь Amnesty International та сказав, що так правова організація намагається амністувати державу-терориста.
- Пізніше генеральний секретар Amnesty International Агнес Каламар відреагувала на критику доповіді її організації та заявила, що це не "послабить неупередженість" команди.
- 7 серпня організація Amnesty International вибачилася за "страждання і гнів", які спричинив її звіт зі звинуваченням українських військових у створенні небезпеки для цивільних, проте переглядати свою оцінку дій ЗСУ не збирається.
- Стало відомо, що правозахисна організація Amnesty International використала для підготовки свого звіту про війну в Україні свідчення людей, які перебували у фільтраційних таборах і тюрмах на тимчасово окупованих територіях
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