Про це Дмитро Кулеба написав у Facebook.

Він нагадав, що першу хвилю подібної брехні Україна пережила ще в травні-червні.

"Нині росіяни заходять на друге коло. Я не знаю, чи маніпулятивний звіт Amnesty і брехливий фільм CBS, які вийшли майже одночасно, пов’язані з російським урядом. Але я точно знаю, що обидві організації та автори цих бездоказових “шедеврів” завдали несправедливого і нічим не спровокованого інформаційного удару по Україні абсолютно синхронно з російською пропагандою", - написав міністр.

Внаслідок скандалу і під шаленим публічним тиском, Amnesty та CBS перепросилися.

"На жаль, вибачення не менш недолугі, ніж їхня причина, — заявив Кулеба. - Нас такі вибачення категорично не влаштовують. Крім того, шкода вже завдана. Хто буде відповідати за неї?"

Міністр сказав, що від CBS чекає на внутрішнє розслідування та публічне з’ясування, хто допустив в ефір російську пропаганду та з якою метою. А від Amnesty - що ця інституція "приборкає свою гординю і попросить вибачення не лише за біль, завданий українцям, а й "за зґвалтування правди й реальності цієї війни".

Але, на думку Кулеби, є й гарні новини.

"Вся ця брехня наразі не досягає цілей. Жоден партнер чи організація у спілкуванні з Україною не озвучували закидів, подібних до маніпуляцій Amnesty чи CBS. І ця брехня жодним чином не вплинула на постачання зброї та не підірвала високий рівень довіри між Україною та партнерами", - підсумував міністр.

Нагадаємо, 4 серпня міжнародна неурядова правозахисна організація "Amnesty International" у своєму звіті заявила, що українські військові наражають на небезпеку цивільне населення, створюючи бази і розміщуючи озброєння в школах і лікарнях.

Президент України Зеленський прокоментував доповідь Amnesty International та сказав, що так правова організація намагається амністувати державу-терориста.

Пізніше генеральний секретар Amnesty International Агнес Каламар відреагувала на критику доповіді її організації та заявила, що це не "послабить неупередженість" команди.

7 серпня організація Amnesty International вибачилася за "страждання і гнів", які спричинив її звіт зі звинуваченням українських військових у створенні небезпеки для цивільних, проте переглядати свою оцінку дій ЗСУ не збирається.

Стало відомо, що правозахисна організація Amnesty International використала для підготовки свого звіту про війну в Україні свідчення людей, які перебували у фільтраційних таборах і тюрмах на тимчасово окупованих територіях

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