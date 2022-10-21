Вибухи на Київщині під час повітряної тривоги - робота саперів, - ОВА

Про це інформує в телеграмі голова Київської ОВА Олексій Кулеба.

"Вибухи, які могли чути в деяких громадах області на початку сигналу тривоги - планова робота саперів", - написав Кулеба.

Повітряна тривога розпочалася в Київській області о 15:15 та закінчилася о 16:29.

На Полтавщині та Київщині сьогодні, 20 жовтня, проводять навчальні стрільби та тренують сапери.