Вибухи на Київщині під час повітряної тривоги - робота саперів, - ОВА
На території Київської області під час повітряної тривоги було чути вибухи - це робота саперів
Про це інформує в телеграмі голова Київської ОВА Олексій Кулеба.
"Вибухи, які могли чути в деяких громадах області на початку сигналу тривоги - планова робота саперів", - написав Кулеба.
Повітряна тривога розпочалася в Київській області о 15:15 та закінчилася о 16:29.
- На Полтавщині та Київщині сьогодні, 20 жовтня, проводять навчальні стрільби та тренують сапери.
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