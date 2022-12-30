Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Раніше міноборони Росії у відповідь на повідомлення Заходу, що РФ фактично вичерпала свої запаси високоточних систем озброєнь на тлі масованого удару по Україні, заявило, що в росіян "ніколи не закінчаться ракети "Калібр".

Така заява була опублікована 29 грудня о 09:28 у Telegram-каналі міністерства оборони РФ. Саме в цей час на Україну летіли десятки ракет.

За оцінками ISW, російська кампанія, спрямована на те, щоб зламати українську волю до боротьби за допомогою масованих ракетних ударів по об'єктах критичної інфраструктури, зазнає невдачі.

Експерти зауважили, що вибухи на авіабазі в Енгельсі 29 грудня стали вже другим інцидентом протягом трьох останніх днів.

А в міністерстві оборони Великої Британії заявили, що стає "все більш очевидним, як Росія не здатна протистояти повітряним загрозам глибоко всередині (своєї території, - ред.)".

Міністерство оборони Сполученого Королівства оцінило, що російська ППО, ймовірно, намагаються задовольнити високий попит на протиповітряну оборону для польових штабів поблизу лінії фронту в Україні.

"Повторні удари по авіабазі Енгельс, швидше за все, посилять критику мілблогерів про те, що Росія не може захистити власну територію від українських ударів", - кажуть аналітики.

У звіті також стверджують, що деякі мілблогери вже почали ставити під сумнів правдивість доповідей міноборони РФ. Ба більше, вони вдаються до висміювань дій влади.

"Жартують, що непомічений пілот, який приземлився на Червоній площі (посилаючись на політ Матіаса Руста з Гельсінкі до Москви в 1987 році), безсумнівно, викликатиме відповідь довшу, ніж одне речення російського уряду", - додали в Інституті вивчення війни.

Як відомо, на аеродромі російського міста Енгельс Саратовської області у ніч на 26 грудня пролунали вибухи. Окупанти повідомили про трьох загиблих російських військовослужбовців. Після цього росіяни передислокували частину авіації з аеродрому "Енгельс", однак летовище все ще залишалося робочим.

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