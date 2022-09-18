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Відповіддю на військові злочини має бути правосуддя: президентка Грузії про звірства РФ в Ізюмі
Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі засудила скоєні у Ізюмі на Харківщині звірства російських окупантів
Про це вона повідомила у твіттері.
"Я рішуче засуджую звірства, вчинені Росією в Ізюмі. Відповіддю на ці військові злочини має стати правосуддя. Україна не впаде, і запанує мир. Слава Україні!", - пише Зурабішвілі.
- 15 вересня у звільненому Ізюмі виявили масове поховання на сотні людей.
- 16 вересня в деокупованому Ізюмі Харківської області розпочали ексгумацію тіл у місцях масового поховання. Ймовірно їх кількість перевищуватиме число загиблих у Бучі на Київщині. Керівник Нацполіції Ігор Клименко повідомив, що там орієнтовно 445 могил.
- 17 вересня голова Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що серед тіл з масового поховання в Ізюмі Харківської області, які були ексгумовані у п’ятницю, 16 вересня, 99% мають ознаки насильницької смерті.
- Очільник Ізюмської районної військової адміністрації Степан Масельський розповів, що вбитих росіянами людей в Ізюмі не менше за тисячу.
- Центр при РНБО повідомив, що окупанти називають постановкою масові вбивства в Ізюмі, хоча більшість людей загинула під час російських ракетних ударів.
- У деокупованому Ізюмі на Харківщині триває ексгумація тіл загиблих, робота триватиме ще майже два тижні.
- В деокупованому Ізюмі Харківської області за два дні роботи правоохоронці на місці масових поховань вилучили 59 тіл вбитих окупантами українців, з них - 17 військовослужбовців.
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