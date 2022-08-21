Про це повідомив депутат Іванківської селищної громади Олег Береговий у фейсбуці.

Як йдеться у повідомленні, у північній частині Київської області, прилеглої до Білорусі, відсьогодні, 21 серпня, заборонено продаж алкогольних напоїв.

"Наказ Вишгородської районної військової адміністрації "Про заборону продажу алкогольних напоїв у торговельних мережах (магазинах) та закладах громадського харчування на території Іванківської та Поліської територіальних громад Вишгородського району. Заборона починає діяти з 00:00 годин 21 серпня 2022 року і до особливого розпорядження", - пише Береговий.

З 11 липня на території Донецької області заборонена торгівля алкогольними напоями та речовинами, виробленими на спиртовій основі.

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