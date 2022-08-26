Відступ росіян із Херсона означатиме для Путіна втрату авторитету, - полковник СБУ Костенко

Таку думку він висловив в етері Еспресо.



"Основні резерви армії РФ накопичуються у Криму, а потім йдуть на Південь залізницею або маршовими колонами на лівий берег річки Дніпро, у район Каховки, Мирного та до інших населених пунктів. А далі по двох магістралях, Антонівському мосту та Новокаховській дамбі, переїжджають на правий берег, і це практично єдине місце, де має такий плацдарм російська армія", - прокоментував полковник СБУ.



Роман Костенко вважає, що розуміючи, які сили та засоби має там противник, і що їх з'єднує тільки два мости, відповідно, якщо всі можливі переправи знищити, то ворог може опинитися в оперативному оточенні.



"Тому з військової точки зору, поки йдуть активні дії на Сході й росіяни намагаються там продавити наші позиції, то на Півдні правильно було б їм відійти та закріпитися на лівому березі Дніпра. Тому, що вороже угруповання на правому березі дуже вразливе, навіть, при тій кількості військ, яка там є. Але, мені здається, це політичне рішення Путіна, тому що він вважає, що залишити Херсон - це втрата його авторитету. Хоча нам це на руку й у нас пріоритет, бо ми маємо побудовані лінії оборони й у будь-який момент ми зможемо це угруповання закрити на правому березі річки Дніпро. І потім вже будуть інші розстановки сил та засобів. При правильній організації наступальної або блокуючої операції, вони можуть бути під сильною загрозою", - пояснив Костенко.

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