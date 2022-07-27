Використання С-300 по наземним цілям є невибірковим та дуже небезпечним для людей обстрілом, - військовий оглядач Попович

Про це військовий оглядач Денис Попович сказав у ефірі каналу "Еспресо"

"Радянські конструктори закладали можливість використання деяких зенітних ракетних комплексів по наземних об'єктах. Ясна річ - це не штатне використання. Вони призначені, щоб нищити повітряні цілі - зокрема, крилаті ракети, літаки, гелікоптери, балістичні ракети і так далі", - зазначив він.

Оглядач зазначив, що випадки використання зенітно-ракетних систем С-300 по наземним цілям були в Миколаєві і біля Харкова.

"Щодо Харкова - це дуже показово, він знаходиться біля російського кордону, тобто немає проблем з логістикою та постачанням. Ця історія свідчить про те, що є проблеми із спеціалізованими ракетами - немає доставки ракет "земля- земля". Що відбувається, коли б'ють по наземних цілях зенітними ракетами - це не є удар по певних позиціях, це удар по місту. Специфіка роботи такої ракети - вона створює шар вражаючих елементів, уламків. Це дуже небезпечно для людей, цивільного населення - це такий невибірковий обстріл", - підсумував Попович.

27 липня російські війська завдали ракетних ударів по Індустріальному району Харкова з комплексів С-300.