Вимагали відокремлення Донеччини та організували псевдореферендум. СБУ викрила 12 колаборантів, які підтримували окупацію РФ

Про це інформує Служба безпеки України.

"У результаті системної роботи слідчі СБУ встановили особи 12 представників створеної агресором "общественной палаты "ДНР". Цей окупаційний орган виконував ключові завдання кремля із підготовки та проведення незаконного плебісциту у захоплених районах Донеччини", - пише пресслужба.

До незаконного органу увійшли посадовці з місцевих адміністрацій і комерсанти, які почали співпрацювати з російськими окупантами.

Зловмисники направили термінове звернення гауляйтеру Пушиліну з вимогою відокремити Донеччину від України з подальшим приєднанням до РФ.

"Перед підготовкою "листа" зловмисники організували масову агітаційну кампанію серед місцевих жителів на підтримку країни-агресора. У "заходах" активну участь брали кремлівські пропагандисти та представники ворожих інформресурсів", - додають в СБУ.

Нині дванадцятьом фігурантам повідомили про підозру за посягання на територіальну цілісність і недоторканність України та колабораційну діяльність.

Вирішується питання щодо оголошення їх у розшук для притягнення до відповідальності.

Загалом СБУ викрила майже 70 організаторів незаконного "референдуму" у Донецькій області.

СБУ перехопила документи й ідентифікувала понад 1,5 тис. організаторів "референдуму на Запоріжжі, серед яких російські силовики й колаборанти.

Народному депутату України III—IX скликань Андрієві Деркачу, якого оголошено у міжнародний розшук за підозрою в державній зраді та незаконному збагаченні, суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Двох колишніх нардепів та так звану посадовицю "ДНР" судитимуть за держзраду незаконний перетин кордону. Зловмисники на Київщині закликали населення підтримувати окупацію.

СБУ оголосила підозру очільнику "Минздрава ДНР", який сприяв захопленню понад 20 лікарень у Маріуполі, Волновасі та Мангуші.

Ще п'ятеро бойовиків "ЛДНР", які захоплювали Маріуполь і Сєверодонецьк, засуджені від 10 до 13 років за ґратами.

Національна поліція Херсонської області 16 листопада відкрила 18 кримінальних проваджень щодо злочинів росіян та місцевих, що з ними співпрацювали.

Служба безпеки України викрила з початку повномасштабної війни Росії понад 700 людей, яких підозрюють у колабораціонізмі.

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