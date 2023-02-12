"Вирішувати не урядам": президент МОК відповів на заклики не допускати російських та білоруських спортсменів до Олімпіади
Президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах відповів на заклики низки західних політиків не допускати російських і білоруських спортсменів на Олімпіаду-2024
Про це інформує Der Spiegel.
"Не уряди мають вирішувати, хто може брати участь у тих чи інших спортивних змаганнях, тому що це означатиме кінець міжнародних спортивних змагань, чемпіонатів світу та Олімпійських ігор у тому вигляді, в якому ми їх знаємо", - наголосив Бах.
Він додав, що історія згодом покаже, хто більше робить для миру у світі: ті, хто намагаються бути відкритими й спілкуватися, чи ті, хто хоче ізолювати та розділити.
- 27 січня Томас Бах заявив, що виступає за участь росіян та білорусів у Олімпіаді-2024, навіть попри погрози України бойкотувати Ігри.
- 29 січня президент України Володимир Зеленський повідомив, що написав листа лідеру Франції Емманюелю Макрону через можливий допуск росіян на Олімпіаду-2024 у Парижі.
- У МОК відповіли на критику з боку української влади та спортивної спільноти, назвавши її "наклепами".
- 6 лютого Верховна Рада звернулася до МОК із закликом заборонити участь російських та білоруських спортсменів у Іграх-2024 у Парижі.
- 9 лютого Томас Бах заявив, що бойкот Ігор-2024 буде порушенням олімпійської хартії, а недопуск до змагань росіян та білорусів назвав дискримінацією.
- 12 лютого президент МОК Томас Бах заявив, що відсторонення росіян та білорусів від міжнародних змагань є порушенням прав людини.
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