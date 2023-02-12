Про це інформує Der Spiegel.

"Не уряди мають вирішувати, хто може брати участь у тих чи інших спортивних змаганнях, тому що це означатиме кінець міжнародних спортивних змагань, чемпіонатів світу та Олімпійських ігор у тому вигляді, в якому ми їх знаємо", - наголосив Бах.

Він додав, що історія згодом покаже, хто більше робить для миру у світі: ті, хто намагаються бути відкритими й спілкуватися, чи ті, хто хоче ізолювати та розділити.