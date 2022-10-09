Про це він написав у твіттері.

"Після дев’яти місяців вбивств і, у багатьох випадках, тортур цивільних осіб, після руйнування цілих міст росіяни називають підрив мосту "тероризмом". Це вишенька на торті", - наголосив письменник.

8 жовтня на Кримському мосту стався вибух і спалахнула пожежа, окупаційна влада заявила про трьох загиблих та звинуватила у підриві Україну

Володимир Путін поклав на ФСБ обов'язки щодо захисту Кримського моста.

9 жовтня Інститут вивчення війни дійшов висновку, що через вибух на Кримському мосту логістика РФ з окупованим півостровом порушена лише частково, проте удар завдав Кремлю суттєвих іміджевих втрат.

Розвідка Британії заявила, що атака на Кримський міст особисто торкнеться Володимира Путіна.

Окупаційна влада визнала, що Кримський міст після вибуху непридатний для проїзду вантажівок та автобусів.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb