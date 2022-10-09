"Вишенька на торті": Кінґ про те, як РФ називає тероризмом підрив Кримського мосту
Американський письменник Стівен Кінґ назвав вишенькою на торті заяви РФ про те, що підрив Кримського мосту - тероризм, після вторгнення в Україну
Про це він написав у твіттері.
"Після дев’яти місяців вбивств і, у багатьох випадках, тортур цивільних осіб, після руйнування цілих міст росіяни називають підрив мосту "тероризмом". Це вишенька на торті", - наголосив письменник.
- 8 жовтня на Кримському мосту стався вибух і спалахнула пожежа, окупаційна влада заявила про трьох загиблих та звинуватила у підриві Україну
- Володимир Путін поклав на ФСБ обов'язки щодо захисту Кримського моста.
- 9 жовтня Інститут вивчення війни дійшов висновку, що через вибух на Кримському мосту логістика РФ з окупованим півостровом порушена лише частково, проте удар завдав Кремлю суттєвих іміджевих втрат.
- Розвідка Британії заявила, що атака на Кримський міст особисто торкнеться Володимира Путіна.
- Окупаційна влада визнала, що Кримський міст після вибуху непридатний для проїзду вантажівок та автобусів.
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