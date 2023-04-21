Віцепрем'єр Британії подав у відставку після звинувачень у булінгу

Про це повідомило видання CNN.

Стало відомо, що перевірку щодо Рааба провів незалежний слідчий Адам Толлі після восьми офіційних скарг на його поведінку під час виконання ним обов’язків міністра закордонних справ, міністра з питань Brexit та міністра юстиції у британському уряді.

Рааб також заявив, що вирішив піти у відставку після того, як офіційне розслідування встановило, що деякі претензії проти нього були виправданими.

"Я закликав провести розслідування та зобов’язався піти у відставку, якщо буде виявлено будь-які факти булінгу. Я вважаю, що важливо дотриматись свого слова", – зазначив він.

Він зауважив, що розслідування "відхилило усі звинувачення, крім двох", та дійшло висновку, що чиновник жодного разу протягом чотирьох з половиною років "не лаявся і не кричав на когось, не кажучи вже про те, щоб кидати що-небудь або іншим чином фізично залякувати когось, а також не намагався навмисно принизити когось".