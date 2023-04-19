Воллеса звинуватили у приховуванні деталей інциденту з літаком-розвідником Королівських ВПС

Про це заявив очільник комітету з оборони Палати громад парламенту Великої Британії Тобіас Еллвуд, передає The Guardian.

Зазначається, що Еллвуд звинуватив міністра оборони у приховуванні потенційного «акту війни» з боку РФ проти літака-розвідника Королівських ВПС під час екстрених дебатів у Палаті громад.

Еллвуд поставив під сумнів інформацію, надану Воллесом парламенту, щодо небезпечного інциденту, який стався у вересні минулого року та був виявлений минулого тижня в результаті витоку сотень надсекретних документів Пентагону, де зазначається що (інцидент - ред.) "ледь не призвів до збиття" британського літака.

Він запитав, чи не занадто "багато інформації зараз вважається надсекретною", що означає, що громадськість іноді не знає про загрози, які стоять перед Великою Британією. Далі парламентар запитав, "чи дійсно російський літак Су-27 навмисно намагався випустити ракету по літаку Королівських ВПС Rivet Joint у вересні минулого року", як зазначено у секретних документах.