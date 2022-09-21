Про це президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден сказав під час Генасамблеї Організації Об'єднаних Націй у Нью-Йорку.

Байден сказав, що у глобальній продовольчій кризі винна Росія. До того ж РФ поширює брехню про санкції Заходу під час війни в Україні.

"Росія... викачує брехню, намагаючись покласти провину за кризу - продовольчу кризу, на санкції, запроваджені багатьма у світі за агресію проти України. Тож дозвольте мені дещо прояснити: наші санкції прямо дозволили, чітко дозволили Росії можливість експортувати продовольство та добрива. Ніяких обмежень.

Це війна Росії погіршує продовольчу безпеку, і тільки Росія може покласти їй край", - сказав Байден.

Президент США підкреслив на допомозі ООН в укладенні угоди про експорт зерна з Україною та РФ. Байден заохочує продовження її.

Також у заяві йшлося про те, що 193 мільйони людей у ​​всьому світі відчувають гостру продовольчу небезпеку: "Стрибок на 40 мільйонів за рік".

Також Байден оголосив про надання США гуманітарної та продовольчої допомоги - $2,9 мільярда.

21 вересня президент Росії Володимир Путін оголосив про проведення часткової мобілізації у країні.

Речник Володимира Путіна Дмитро Пєсков завив, що у засекреченому пункті указу російського диктатора йдеться про кількість мобілізованих.

Посол США в Україні Бріджит Брінк назвала рішення РФ про мобілізацію ознакою слабкості та провалу.

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що указ про часткову мобілізацію свідчить про поразку РФ у війні з Україною.

Також президент США Джо Байден заявив, що РФ порушила основні засади статуту ООН, відстоюючи власні імперські амбіції.