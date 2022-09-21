Війна Росії погіршує продовольчу безпеку, і тільки вона може покласти цьому край, – Байден
Президент США Джо Байден під час Генасамблеї ООН заявив, що війна, яку розв'язала Росія погіршує продовольчу безпеку, і тільки вона може покласти цьому край
Про це президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден сказав під час Генасамблеї Організації Об'єднаних Націй у Нью-Йорку.
Байден сказав, що у глобальній продовольчій кризі винна Росія. До того ж РФ поширює брехню про санкції Заходу під час війни в Україні.
"Росія... викачує брехню, намагаючись покласти провину за кризу - продовольчу кризу, на санкції, запроваджені багатьма у світі за агресію проти України. Тож дозвольте мені дещо прояснити: наші санкції прямо дозволили, чітко дозволили Росії можливість експортувати продовольство та добрива. Ніяких обмежень.
Це війна Росії погіршує продовольчу безпеку, і тільки Росія може покласти їй край", - сказав Байден.
Президент США підкреслив на допомозі ООН в укладенні угоди про експорт зерна з Україною та РФ. Байден заохочує продовження її.
Також у заяві йшлося про те, що 193 мільйони людей у всьому світі відчувають гостру продовольчу небезпеку: "Стрибок на 40 мільйонів за рік".
Також Байден оголосив про надання США гуманітарної та продовольчої допомоги - $2,9 мільярда.
- 21 вересня президент Росії Володимир Путін оголосив про проведення часткової мобілізації у країні.
- Речник Володимира Путіна Дмитро Пєсков завив, що у засекреченому пункті указу російського диктатора йдеться про кількість мобілізованих.
- Посол США в Україні Бріджит Брінк назвала рішення РФ про мобілізацію ознакою слабкості та провалу.
- Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що указ про часткову мобілізацію свідчить про поразку РФ у війні з Україною.
- Також президент США Джо Байден заявив, що РФ порушила основні засади статуту ООН, відстоюючи власні імперські амбіції.
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