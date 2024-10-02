По півночі Ізраїлю 2 жовтня випустили близько 100 ракет, - журналістка Глаз

Про це вона сказала в етері телеканалу "Еспресо".

"Сьогодні було обстріляно північ Ізраїлю, випущено майже 100 ракет. На жаль, частина з них впала на 10 будинків, зруйнувавши їх. Це місто, в якому майже не живуть ізраїльтяни - вони місцеві біженці. На щастя, ніхто не постраждав. Що буде ближче до обіду і що станеться завтра, ми не знаємо", - зауважила Глаз.

Журналістка також додала, що Ізраїль розпочав наземну операцію в Лівані.

"На територію Лівану вже сьогодні зайшли артилерійські підрозділи й танкові війська", - наголосила Глаз.

Ситуація на Близькому Сході

У вівторок, 27 вересня 2024 року, речник ЦАХАЛу контрадмірал Даніель Хагарі заявив, що ізраїльські ВПС вдарили по головній штаб-квартирі "Хезболли" в столиці Лівану Бейруті.

Згодом ізраїльські військові офіційно заявили про ліквідацію лідера та одного з засновників організації Хасана Насралли. Цю інформацію підтвердило керівництво угруповання. Пізніше ЦАХАЛ заявив, що разом із Насраллою ліквідував також інших високопосадовців.

У понеділок, 30 вересня, повідомлялось, що міністри закордонних справ країн ЄС проведуть кризові переговори в режимі відеоконференції, щоб обговорити ситуацію на Близькому Сході.

Вдень 1 жовтня The New York Times попереджав, що Іран готовий розпочати повітряну атаку на Ізраїль у найближчі 12 годин.

Ввечері, 1 жовтня, іранські війська запустили щонайменше 200 балістичних ракет у напрямку Ізраїлю.

Сполучені Штати Америки заявили, що скоординують разом з Ізраїлем відповідь на ракетну атаку, яку 1 жовтня ввечері здійснив Іран.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що ракетний удар Ірану по Ізраїлю провалився. Він пообіцяв, що Іран поплатиться за атаку.