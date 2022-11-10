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Війна з Росією: хроніка
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Війна в Україні: Пентагон підрахував втрати в армії РФ та число загиблих цивільних українців

10 листопада, 2022 четвер
05:49
війна з Росією втрати рф

На війні в Україні було вбито та поранено понад 100 тис. російських військовослужбовців також загинули близько 40 тис. мирних мешканців

Про це заявив голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі, інформує ВВС.

"Йдеться про кількість убитих і поранених російських військових на рівні понад 100 тисяч. Ймовірно, те саме - з українського боку. Це величезні масштаби людських страждань", - заявив Міллі під час виступу в Економічному клубі Нью-Йорка.

Міллі також повідомив, що, за його оцінками, було вбито близько 40 тисяч мирних громадян України.

Міллі не уточнив, яким чином він отримав ці дані.

  • Нагадаємо, Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що за даними на 9 листопада, ліквідовано понад 77 950 російських військових.
  • Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня, повідомивши про загибель 5937 осіб.

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Пентагон
втрати окупантів
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