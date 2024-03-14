Армія РФ перекинула підрозділи у Білгородську та Курську області, Легіон "Свобода Росії" попередив місцевих про початок активних атак
Армія РФ перекинула резерви у Білгородську та Курську області та активно намагається витіснити підрозділи російських добровольців
Про це заявив доброволець легіону "Свобода Росії" Олексій Барановський в етері телеканалу "Еспресо".
"Село Тьоткіне розташоване в Курській області. Зараз навколо нього тривають бої. Сьогодні досить важкий день. Російська армія нарешті зрозуміла, що відбувається зараз і в перші години нашого заходу в Курську область. Вони перекинули туди додаткові резерви та активно намагаються витіснити наші підрозділи з області. Те ж саме відбувається у Білгородській області. Епіцентром подій стало місто Грайворон і його околиці. Тривають тяжкі бої, окупанти кидають туди все що мають, і міномети, і артилерію, хіба що кораблів поки що немає. Тому триває дуже "спекотна пора" під час нашого походу в Росію", - повідомив він.
Російські добровольці просять жителів усіх прикордонних селищ евакуюватися. Адже від 15 березня розпочнуться активні удари по позиціях російської армії.
"Легіон "Свобода Росії", РДК і "Сибірський батальйон" зробили спільну заяву про те, що будуть відбуватися воєнні удари по військових об'єктах у Курській області. Сьогодні цілий день "вогняний дощ" ллється на Курськ, це досить точні удари по військових об'єктах. Ми зробили заяву для жителів цих міст евакуюватися. Це стосується не лише для жителів Бєлгорода і Курська. Ми рекомендуємо жителям усіх прикордонних сіл, де відбуваються бойові дії, покинути ці місця, бо російська армія посилює "вогневий шквал" і зовсім не обирає по кому стріляти. Тому з 19:00 год. до 06:00 год., зі своєї сторони, ми зупинимо обстріли російських позицій, щоб люди могли покинути ці місця. Вже від завтра розпочнуться активні удари по позиціях російської армії в прикордонних селищах", - сказав Барановський.
- Уранці 12 березня бійці легіону "Свобода Росії" з російсько-українського кордону заявили, що йдуть визволяти Росію від диктатора Володимира Путіна. Військові Сибірського батальйону повідомили про запеклі бої на території РФ, а "Свобода Росії" заявив, що взяв під контроль селище Тьоткіне Курської області.
- Майор запасу НГУ, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман вважає, що рейд бійців легіону "Свобода Росії" є викликом для Путіна та його оточення. На його думку, якщо хоч один батальйон РФ перейде на бік росіян, які воюють проти Путіна, може піти ланцюгова реакція по всій армії.
- Російські добровольці у середу, 13 березня, продовжили рейд на територію Росії: вони закликали жителів Курщини та Білгородщини евакуюватися.
- Пізніше доброволець легіону "Свобода Росії" Олексій Барановський заявив, що на Курщині бойові зіткнення відбуваються вже за межами селища Тьоткіне.
- Колишній командир взводу батальйону "Айдар" Євген Дикий вважає, що росіяни можуть перекинути боєздатні частини з Куп'янського напрямку в Курську область.
- Російське міністерство оборони вранці 14 березня звинуватило Україну в нібито атаці 14 безпілотників на дві області. Згодом у Білгороді повідомили про повторний обстріл.
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