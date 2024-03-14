Армія РФ перекинула підрозділи у Білгородську та Курську області,  Легіон "Свобода Росії" попередив місцевих про початок активних атак

Про це заявив доброволець легіону "Свобода Росії" Олексій Барановський в етері телеканалу "Еспресо".

"Село Тьоткіне розташоване в Курській області. Зараз навколо нього тривають бої. Сьогодні досить важкий день. Російська армія нарешті зрозуміла, що відбувається зараз і в перші години нашого заходу в Курську область. Вони перекинули туди додаткові резерви та активно намагаються витіснити наші підрозділи з області. Те ж саме відбувається у Білгородській області. Епіцентром подій стало місто Грайворон і його околиці. Тривають тяжкі бої, окупанти кидають туди все що мають, і міномети, і артилерію, хіба що кораблів поки що немає. Тому триває дуже "спекотна пора" під час нашого походу в Росію", - повідомив він.

Російські добровольці просять жителів усіх прикордонних селищ евакуюватися. Адже від 15 березня розпочнуться активні удари по позиціях російської армії.

"Легіон "Свобода Росії", РДК і "Сибірський батальйон" зробили спільну заяву про те, що будуть відбуватися воєнні удари по військових об'єктах у Курській області. Сьогодні цілий день "вогняний дощ" ллється на Курськ, це досить точні удари по військових об'єктах. Ми зробили заяву для жителів цих міст евакуюватися. Це стосується не лише для жителів Бєлгорода і Курська. Ми рекомендуємо жителям усіх прикордонних сіл, де відбуваються бойові дії, покинути ці місця, бо російська армія посилює "вогневий шквал" і зовсім не обирає по кому стріляти. Тому з 19:00 год. до 06:00 год., зі своєї сторони, ми зупинимо обстріли російських позицій, щоб люди могли покинути ці місця. Вже від завтра розпочнуться активні удари по позиціях російської армії в прикордонних селищах", - сказав Барановський.