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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією На Авдіївському напрямку армія РФ не може прорвати оборону ЗСУ, втрачає сотні солдатів на добу і добиває своїх поранених, - офіцер 59-ї ОМБр Цехоцький
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На Авдіївському напрямку армія РФ не може прорвати оборону ЗСУ, втрачає сотні солдатів на добу і добиває своїх поранених, - офіцер 59-ї ОМБр Цехоцький

18 січня, 2024 четвер
10:22
Війна з Росією Авдіївка

Офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка Сергій Цехоцький свідчить, як українські війська відстоюють свої позиції на Авдіївському напрямку, де ворог має за мету перерізати дороги й оточити Авдіївку

Про це він розповів у ранковому етері Еспресо.

Найскладнішою ситуацією на Авдіївському напрямку є північ і південний захід.

"Цілі в них залишаються ті самі - перерізати дороги, оточити Авдіївку і відзвітувати своєму фюреру про те, що ми типу взяли Авдіївку і все у нас добре. Проте Сили оборони тримають, наші підрозділи всі на місцях, позиції - наші, хай там як тяжко не було включаючи погодні умови всі підрозділи виконують свої бойові задачі", - пояснив військовий.

Ворог робить марні спроби атакувати позиції. Щодо техніки, то її практично не використовують.

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"Якщо ми її бачимо на дальніх підступах, техніка, яка там намагається стріляти із закритих позицій, ті ж самі танки, то ми їх теж там підбиваємо і на цих днях теж було таке що ми там не знищили, але підбивали їхні танки Т-72. Також активно полюємо за центрами управління безпілотниками, розуміючи, що ми не треба чекати поки вони до нас прилетять", - наголосив офіцер 59-ої окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка.

У зоні промки українські війська знищують російських окупантів, адже цей район з 2014 року добре укріплений та прострілюється, а воїни вмотивовані.

Щодо втрат ворога Цехоцький сказав: "Якщо брати по всьому Авдіївському напрямку - Авдіївка, Мар'їнка, то це сотні - цілодобово. Навіть у нас по перехопленню є інформація, що докладає командир однієї з груп: у нас тут трьохсоті; каже: ну, ти знаєш що робити, якщо не зробиш, то я тебе... Ось вони їх самі утилізують, щоб не виносити, не докладати зусиль для того, щоб надати допомогу. Це все рано чи пізно все одно воно відображається на моральному стані їхніх бійців. Бачите, що у них там вже твориться і вже Башкортостан піднявся, я думаю, це справа часу".

  • У вечірньому зверненні Генштабу за 16 січня повідомлялося, що росіяни зупинили наступальні дії на Куп'янському напрямку.  
  • Минулого тижня на Куп'янському напрямку Сили оборони України взяли у полон до 10 російських окупантів: вони здаються через холод.
військові
російська армія
ЗСУ
Донеччина
окупанти
Авдіївка
Військові новини
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