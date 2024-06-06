Без води лівий берег Дніпра на Херсонщині практично мертвий: міський голова Нової Каховки про наслідки підриву ГЕС
Міський голова Нової Каховки Володимир Коваленко розповів, до яких наслідків призвів підрив російськими загарбниками Каховської гідроелектростанції
Про це він розповів у ранковому етері Еспресо.
"На сьогодні наслідки такі: лівий берег практично мертвий без води, ґрунтові води впали більше ніж на 10 метрів, а це означає, що через певний час - 3-5 років буде зона без життя, відбудеться засоленість ґрунтів, кажуть ґрунтознавці. Сьогодні річка втратила найдешевшу транспортну інфраструктуру по лівому, по праву березі самого водосховища і вище по Дніпру - це промислові зони, тобто транспортного перевезення на баржах продукції немає, а економіка для України сьогодні це неймовірна річ, ви знаєте. На сьогодні немає тієї кількості технічної води, яка б забезпечувала нормальну роботу підприємств Нікополя, Кривого Рогу, Марганцю і так далі", - сказав Коваленко.
За його словами, підрив росіянами Каховської гідроелектростанції призвів до зміни мікроклімату, а надалі очікується підняття середньої температури повітря на декілька градусів.
"Й так засуха була і точно межі Олешківської пустелі піднімуться, мабуть, аж до Рогачика, якщо не буде води. Дуже мені було приємно почути про те, що вчора сказав генеральний директор Укргідроенерго Ігор Сирота, що проєкт все ж таке є і в першу чергу його можна не стільки енергетично, а сьогодні головне - це зміна тих комплексних питань, які виникли, бо воно принесло шкоду з усіх боків", - міський голова Нової Каховки.
Мер Нової Каховки додав, що для реалізації плану відновлення ГЕС лівий берег має бути вільний.
- Нагадаємо, 5 червня 2023 року російські окупанти підірвали Каховську гідроелектростанцію. Влада та волонтери з усієї України почали терміново евакуйовувати людей із територій, що знаходяться поруч. Підрив ГЕС призвів до численних людських жертв, серйозних екологічних наслідків та вплинув на безпеку Запорізької атомної електростанції. Українська сторона переконана, що ці дії окупантів мали на меті створення хаосу та були спрямовані на затримку Сил оборони України. Читайте далі у матеріалі Еспресо.
- Також учора у телемарафоні генеральний директор Укргідроенерго Ігор Сирота заявив, що є проєкт будівництва тимчасової гідроспоруди на місці зруйнованої російськими загарбниками Каховської гідроелектростанції. Такі проєкти тимчасових гідроспоруд уже є, і гідроенергетики чекають деокупації територій, щоб мати можливість приступити до роботи.
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