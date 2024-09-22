Бійці ГУР, які перевіряли острів Зміїний, більше доби блукали у морі на надувному човні, - WSJ

Про це пише The Wall Street Journal.

У виданні розповіли, що раніше цього місяця їхній журналіст відвідав острів Зміїний і поспілкувався з офіцерами спецпідрозділу української розвідки "Тимур", які брали участь у звільненні острова влітку 2022 року.

У виданні описали Зміїний, як "скелястий клаптик землі за 20 миль від узбережжя, який має шрами від безперервних атак". Там додали, що острів засіяний пошкодженими залишками російської військової техніки, а будівлі перетворилися на руїни.

Українські військові почали спроби повернути острів під свій контроль у квітні 2022 року, після затоплення флагмана Чорноморського флоту Росії, крейсера "Москва".

Згодом Україна почала безжально завдавати ударів по острову ракетами, випущеними з дронів і літаків, потопила російські катери та знищила ворожий вертоліт.

Українські сили розмістили 155-мм самохідні гаубиці на баржах і перемістили їх навколо дельти Дунаю на вогневі позиції, недоступні з суші. Реактивні системи залпового вогню "Ураган" вели вогонь безпосередньо з барж.

"Як тільки ми почали систематично працювати з середини червня 2022 року, ми змусили їх покинути острів за два тижні", - сказав відповідальний за операцію офіцер ГУР, з позивним Шекспір.

30 червня Москва оголосила про виведення своїх військ, назвавши це "жестом доброї волі".

Кадровий військовий Рамзес і п'ять інших спецпризначенців зі спецпідрозділу "Тимур" повернулися на острів, щоб забезпечити контроль України над ним.

Вночі вони наблизилися до скелі на західній стороні острова на низько нахиленому річковому судні. Четверо з них на чолі з Рамзесом піднялися на скелю і повільно пробралися крізь будівлі та повз техніку, яку була замінували росіяни під час відступу. Під дощем і туманом вони почали розміновувати будівлі і збирати документи, які були залишені в поспіху. Рамзес підняв на острові український прапор.

Поки військові були на березі, погода погіршилася. На зворотному шляху до материка сильні хвилі вивели з ладу два мотори їхнього човна, а потім перевернули його, змусивши пересісти на надувний човен без мотора, лише з веслами.

Човен віднесло у море, в напрямку газових бурових установок, де були розміщені російські війська.

Українські бійці всю ніч вичерпували воду, яка заливалася човен, і використовували насос, щоб підтримувати його в надутому стані. Їх врятували після 28 годин у морі.