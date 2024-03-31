Через слабкість Кремля теракти в Росії будуть продовжуватись, - генерал запасу СБУ Ягун

Таку думку він висловив у етері Еспресо

"Радник міністра внутрішніх справ РФ Володимир Овчінніков заявив, що терористами в ТРЦ "Крокус Сіті Хол" керували за допомогою вшитих чіпів. Це, щоб зрозуміти рівень їхньої тупості, цілий генерал-майор МВС. Тобто, що вони психічно хворі зрозумів весь світ. Проблема для росіян полягає в тому, що такі люди ними керують. Путін звинуватив Україну в теракті й тепер його поплічники намагаються щось вигадати, щоб підтвердити його слова", - пояснив Ягун.

За словами Ягун, режим Путін слабкий та непрофесійний у боротьбі проти терористів

"Проблеми для Росії тільки починаються. Весь світ побачив недолугість й слабкість режиму. Замість того, щоб зупинитись і вести переговори зі світовими спецслужбами, вони займаються божевіллям. Режим ніяк не намагається реально боротись з цією проблемою. Це ж божевілля почалось не з теракту в ТРЦ “Крокус Сіті Хол”. Попередні роки вони завжди знаходять якісь візитки Яроша та Mein Kampf українською. Тому, такий непрофесіоналізм та слабкість режиму призведе до ще більших терактів на території РФ. Оскільки реальних дій проти терористичних угруповань вони не роблять", - додав він.

Теракт у "Крокус Сіті Холі": що відомо

Під час концерту в ТРЦ "Крокус Сіті хол" під Москвою у п'ятницю, 22 березня, невідомі в камуфляжі вчинили стрілянину: відомо про понад 130 загиблих та велику кількість постраждалих. ФСБ каже, що нібито затримала підозрюваних.

У Головному управлінні розвідки переконані, що стрілянина в московському ТРЦ "Крокус" - це свідома провокація режиму Путіна, а у МЗС заявили, що світ має рішуче відкинути брехливі російські звинувачення в нібито причетності України. Причетність України відкинув і Білий дім.

Також командувач Української добровольчої армії Дмитро Ярош заявив, що Сили оборони України не мають причетності до стрілянини в московському ТРЦ "Крокус".

23 березня Путін виступив зі зверненням щодо теракту. За словами російського диктатора, Україна "готувала вікно", аби прийняти терористів, що влаштували теракт у Підмосков'ї.

Представник Головного управління розвідки Андрій Юсов назвав цю заяву Путіна абсолютно брехливою та абсурдною.

Після теракту керівник фракції "Єдина Росія" Володимир Васильєв заявив, що у держдумі розглянуть та "глибоко пропрацюють" питання повернення смертної кари.

Ввечері 23 березня президент України Володимир Зеленський вперше відреагував на теракт під Москвою. За його словами, Путін та інші покидьки просто намагаються звалити відповідальність на когось іншого.

Аналітики з Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що до теракту в "Крокус Сіті холі" в Підмосков’ї причетне терористичне угруповання "Ісламська держава".

Рада національної безпеки (NSC) США в неділю, 24 березня, однозначно відкинула спроби Росії звинуватити Україну в організації теракту в ТРЦ "Крокус Сіті хол" біля Москви.