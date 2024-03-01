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Червоні лінії розмиваються: Згурець про можливе перекидання контингенту НАТО в Україну

1 березня, 2024 п'ятниця
09:58
Війна з Росією Україна - НАТО

Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець вважає, що дискусія Макрона порушила перспективи того, що захист України може реалізовуватися на більш масштабних рівнях

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Путін вважав, що може окреслити якісь червоні лінії, але ці лінії насправді вже розмиваються все далі, їх вже практично не існує. Щодо можливості в перспективі перекидання контингентів країн НАТО на територію України, то йдеться про окремі завдання, які не обов'язково стосуються використання військових на лінії зіткнення. Але розмінування, управління, взаємодія на кібернапрямках, все це може цілком бути", - пояснив Згурець.

За словами військового експерта, дискусія Макрона дійсно порушила перспективи того, що захист України може реалізовуватися на багатьох більш масштабних рівнях.

"А Путін знов намагається провести умовні лінії, використовуючи найбільш резонансні аргументи - використання або загроза ядерної зброї. Але китайці й американці чітко пояснили Путіну, що використання тактичної ядерної зброї - це не той напрямок, на який може сподіватися РФ", - наголосив Згурець.

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  • Генсекретар НАТО Єнс Столтенберг та лідери країн Альянсу заявили, що загальне рішення про відправлення військ в Україну не ухвалене, а у Росії назвали такий крок оголошенням війни.
  • Прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас заявила, що західні лідери не повинні виключати можливість введення сухопутних військ в Україну.
Теги:
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Україна
Китай
Франція
Сергій Згурець
ядерна зброя
Емманюель Макрон
НАТО
США
Військові новини
ядерна небезпека
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