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Війна з Росією: хроніка
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До створення трибуналу для РФ вже долучилися понад 40 країн, - генпрокурор

17 січня, 2024 середа
06:41
Війна з Росією Генеральний прокурор України Андрій Костін

Генеральний прокурор України Андрій Костін заявив, що до групи, яка працює над створенням трибуналу для Росії, вже долучилися понад 40 країн

Про це він заявив у телемарафоні, пише ОГП.

Костін розповів про комплексний підхід до відновлення справедливості, згідно з яким Україна працює спільно з міжнародними партнерами: "Ми називаємо це "Мережа всеосяжної відповідальності". Всеосяжної, тому що це відповідальність за всі злочини: воєнні злочини, злочини проти людяності, агресію та геноцид, а також компенсація шкоди нашій державі та всім потерпілим".

За його словами, для  завершення формування цієї мережі потрібно створити спеціальний трибунал щодо злочину агресії. Наразі до групи щодо створення трибуналу долучилися вже понад 40 країн. За останній рік ця кількість зросла вдвічі.

Що відомо про доказову базу воєнних злочинів РФ 

18 вересня Міжнародний суд ООН у Гаазі розглянув другу справу за позовом України проти РФ "Щодо звинувачень у вчиненні геноциду відповідно до Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього". Тоді Росія повторила звинувачення в тому, що "русофобський і неонацистський режим у Києві" використовує Конвенцію про геноцид 1948 року, учасниками якої є обидві країни, як привід для "перетягування" справи до суду.

Слухання триватимуть з 18 до 27 вересня, але рішення про юрисдикцію суд мав винести пізніше.

Згодом посол з особливих доручень МЗС Антон Кориневич під час виступу в Міжнародному суді ООН в Гаазі відреагував на звинувачення Росії у тому, що Україна нібито вчиняє геноцид проти власного народу.

20 вересня понад десяток європейських країн, а також Австралія та Канада звернулися до Міжнародного суду ООН з проханням визначити свою юрисдикцію у справі геноциду, порушеній Україною щодо Росії.

Володимир Зеленський виступив на Радбезі ООН. Під час своєї промови він, зокрема, підкреслив необхідність реформувати організацію, створити механізм подолання вето та дати можливість усім націям бути представленими. Президент наголосив, що право вето, яке має РФ в ООН, "робить організацію недієздатною".

23 вересня глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив в ООН, що російські терористи нібито готові до переговорів стосовно України.  

Останні новини про Гаазький трибунал.

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