"Доволі складно": боєць 77-ї ОАМБр сказав, де та з якою метою ворог просунувся на Куп'янському напрямку

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Бригада перебуває південніше Куп'янська. Тривають постійні бої та відбиття ворожих штурмів. Щодня ворог пішими порядками атакує наші позиції, а також застосовує техніку. Ситуація доволі складна через те, що в районі Піщаного вони просунулися аж до Кругляківки. Через цей виступ доволі складно тримати фронт і оборону. Тому наразі всі заходи для стабілізації використовуються, і ми намагаємося зробити цю ситуацію якомога контрольованішою, але це доволі складно", - зауважив Віктор Петрович.

За словами військовослужбовця 77-ї окремої аеромобільної бригади, мета ворога - вийти на оборонний рубіж по річці Оскіл, розбити угруповання, щоб у Сил оборони не було можливості маневрувати через дорогу, яка сполучає Куп'янськ і Борову.

"Але наразі ворогу не вдається це зробити. Спільними зусиллями з суміжними бригадами ми тримаємо оборону", - наголосив боєць.