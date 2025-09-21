Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією Гауляйтер Криму Аксьонов: внаслідок прильотів БПЛА по елітному санаторію "Форос" є загиблі й поранені. Там була закрита вечірка з "дуже важливими гостями"
Оновлено

Гауляйтер Криму Аксьонов: внаслідок прильотів БПЛА по елітному санаторію "Форос" є загиблі й поранені. Там була закрита вечірка з "дуже важливими гостями"

Анатолій Буряк
21 вересня, 2025 неділя
22:50
Війна з Росією Наслідки прильоту по території санаторію "Форос" в окупованому Криму (21.09.2025)

Ввечері у неділю, 21 вересня 2025 року, очільник тимчасової російської окупаційної адміністрації в українському Криму Сергій Аксьонов повідомив про кілька ударів невстановлених дронів у курортній зоні селища Форос, що є найпівденнішим на півострові

Зміст

Його офіційне повідомлення з'явилося о 21:32.

"Внаслідок удару БПЛА пошкодження отримали кілька об'єктів на території санаторію "Форос". Також пошкоджено будівлю школи у селищі. На жаль, є постраждалі та загиблі. Наразі кількість постраждалих – близько 15 осіб, кількість загиблих уточнюється", - зазначив Аксьонов.

Читайте також: Незабаром можна очікувати на українські літаки в небі над Кримом, - речник УДА Братчук

Також через падіння уламків збитого безпілотника сталося займання сухої трави в районі міста Ялти, додав він.

Читайте також: Кримчани чекають удару ракетами "Фламінго" по Кримському мосту, - Чубаров

Що там в цей час відбувалося

Санаторій "Форос" є одним з найдорожчих у Криму, призначеному для відпочинку еліти.

Близький до російських силовиків ТГ-канал ВЧК-ОГПУ наголошує на тому, що цього вечора санаторний ресторан Foros Hall було зарезервовано під закрите спецобслуговування, що мало тривати до 1-ої години ночі.

Проукраїнський ресурс "Кримський вітер" каже про "дуже важливих гостей" на даній зустрічі.

"На Південний берег Криму приліт по одній з путінських резиденцій у Форосі. За наявною інформацією, там відбувався закритий захід за участю високопоставлених співробітників спецслужб та кількох московських гостей із наближених до влади олігархів. Однак, тут ще важливо розуміти те, що ця місцевість вважалася максимально безпечною з точки зору кількості засобів ППО", - додає російський опозиційний ТГ-канал "Валдайський холодильник".

Новина доповнюватиметься...

 

  • Нещодавно в Криму ударами українських дронів було знищено діючий унікальний радянський радіотелескоп РТ-70 поблизу Євпаторії, який Росія використовувала для військових цілей, зокрема для підвищення точності навігаційної системи ГЛОНАСС.
  • Загалом Сили оборони України зосереджуються на знищенні на півострові ворожих засобів ППО, РЛС й гелікоптерів.
Теги:
Новини
Крим
ЗСУ
окуповані території
окупанти
безпілотник
Військові новини
Читайте також:
Олександр Усик
Автор Дмитро Марценишин
18 вересня, 2025 четвер
В Усика відібрали лідерство в ще одному рейтингу найкращих боксерів світу
Гендиректор російського АТ "НВК "Хімпромінжиніринг" Олександр Тюнін
Автор Анатолій Буряк
20 вересня, 2025 субота
Знайдено мертвим керівника єдиного у РФ виробництва вуглецевого волокна, з якого виготовляють "шахеди"
Росія та Білорусь військові навчання
Автор Ірена Моляр
20 вересня, 2025 субота
Я не вважаю, що ці навчання просто так припиняться: литовський політик Ауштрявічюс про військові навчання у Білорусі "Захід -2025"
Київ
+21.4°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.01
    Купівля 41.01
    Продаж 41.52
  • EUR
    Купівля 48.21
    Продаж 48.94
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, неділя
21 вересня
22:42
Ексклюзив
Володимир Омелян
Перекриття нафтопроводу "Дружба" було б козирем Зеленського на зустрічі з Трампом, - дипломат Омелян
22:22
Початок загоряння всередині торгівельного залу в "Епіцентрі" на столичній Дніпровській набережній (Березняки, Київ, 21.09.2025)
В "Епіцентрі" на Дніпровській набережній у Києві сталася пожежа
22:02
Ексклюзив
Розумний
Немає ні готовності РФ діяти рішуче, ні в НАТО - на гостру реакцію, - політолог Розумний
22:00
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
РФ атакує Україну ударними дронами ввечері 21 вересня: в Запоріжжі працювала ППО
21:57
Володимир Зеленський
Зеленський: "Маємо перші пропозиції партнерам щодо експорту української зброї"
21:47
Володимир Зеленський
"Готуємось до дуже напруженого тижня дипломатії": Зеленський анонсував майже два десятки зустрічей із лідерами різних країн, зокрема з Трампом
21:30
Ексклюзив
Василь Шкляр
Василь Шкляр: про сучасну війну писати не завжди доречно
21:28
Глава MI6 Річард Мур
Шеф британської розвідки Мур: Путін змушений буде або втратити владу, або укласти "розумну угоду"
21:16
Став найшвидшим серійним автомобілем у світі: китайська компанія BYD представила електричний гіперкар Yangwang U9 Xtreme
21:08
Ексклюзив
оборона країн Балтії
Росія відчуває, що вона затиснута між країнами НАТО на Балтії, - експерт Гончар
20:29
Біньямін Нетаньягу
"Палестинська держава не буде створена на захід від Йордану": Нетаньягу відреагував на її визнання Великою Британією, Канадою та Австралією
20:12
Оновлено
"Колос" - "Верес" 0:0 (Ковалівка, 20.09.2025)
"Кривбас" розтрощив "Епіцентр" у шаленому поєдинку, "Металіст 1925" розбив "Полтаву", а "ЛНЗ Черкаси" перемогли "Рух": результати та розклад матчів 6-го туру УПЛ
20:01
OPINION
Про заповіт Масарика
19:48
Оновлено
На Кропивніччині затримали чоловіка, який стріляв у правоохоронців з саморобного револьвера
19:40
Ексклюзив
Василь Шкляр
Я готовий забрати і Кубань, і Курщину, але треба, щоб ці землі стали питомо українськими, - Шкляр
19:38
Оновлено
прапор Палестини
Британія, Канада та Австралія офіційно визнали Палестину як державу. Ізраїль: це ще більше дестабілізує регіон
19:27
Ексклюзив
Молдова
Імідж європейського курсу в Молдові прив'язаний до іміджу провладної партії, - аналітикиня Присяжнюк
19:19
онячне затемнення
Останнє сонячне затемнення цього року: коли його чекати
19:18
Сирія призначила дату перших парламентських виборів після повалення режиму Асада
19:00
Інтерв’ю
Вільям Тейлор
Американський дипломат Тейлор: Ми не почнемо війну через безпілотник чи ракету, які впадуть у Литві чи Польщі
18:29
Огляд
Євреї-хасиди, Умань
Рош га-Шана – початок нового циклу: як євреї відзначають старт 5786 року та чому їдуть в Умань
18:16
Юлія Сенюк (вона ж Джозефіна Джексон)
Українська порноакторка Джозефін Джексон виїхала з країни: що сталося
18:12
Ексклюзив
Ілля Пономарьов
Дмитра Козака можуть використати у переговорах з Україною, - опозиціонер Пономарьов
18:03
OPINION
Чи готують Добкіни "майдан"?
17:52
Ярослава Магучіх
Магучіх здобула "бронзу" на ЧС-2025 зі стрибків у висоту, Левченко - п'ята
17:30
Інтерв’ю
Пьотр Кульпа
Польський політик Кульпа: формула РФ вичерпалася, процес розвалу - невідворотний
17:23
ВПК КНДР (Північної Кореї)
Північна Корея готується до масштабного військового параду
17:15
Ексклюзив
Василь Шкляр
Нашу перемогу ми повинні оцінювати тверезо, - Шкляр
16:49
ЗСУ
Від початку доби на фронті відбулось 82 бої: третина з них на Покровському напрямку
16:37
Погода, осінь
"Тепло і навіть дуже тепло": Наталка Діденко розповіла, якою буде погода в Україні 22 вересня
16:35
Бородянська селищна голова Ірина Захарченко
На земельній комісії у Бородянці постраждала селищна голова: її схопили за волосся, вдарили, погрожували
16:07
Папа Лев XIV
Папа Римський засудив примусове виселення палестинців з Гази
16:05
Ексклюзив
газ
Радниця заступника голови КМДА Грамотна розповіла, як Київ готується до опалювального сезону
16:00
OPINION
Трамп і Тайвань: руйнація системи безпеки
15:32
атака дронами, шахед, герань
Росіяни під час атаки на Ніжин скинули з дрона вибухівку на автостраду. Це вперше
15:27
Ексклюзив
Будівництво Нацмеморіалу у Мархалівці по спрощеній процедурі матиме наслідки, - мешканка села Чеченкова
15:21
Естонія
На прохання Естонії вперше скликається екстренне засідання Радбезу ООН: яка причина
15:00
Аналітика
штучний інтелект
Влада алгоритмів: чи дійсно цифрові міністри та ШІ-керівники можуть замінити уряди
14:59
Британських депутатів навчатимуть захищатися від шпигунів з РФ та Китаю
14:23
Дональд Трамп
Трамп, його син, Ді Венс і Такер Карлсон виступлять на похороні Чарлі Кірка, де очікується 100 тисяч присутніх
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV