Гауляйтер Криму Аксьонов: внаслідок прильотів БПЛА по елітному санаторію "Форос" є загиблі й поранені. Там була закрита вечірка з "дуже важливими гостями"

Його офіційне повідомлення з'явилося о 21:32.

"Внаслідок удару БПЛА пошкодження отримали кілька об'єктів на території санаторію "Форос". Також пошкоджено будівлю школи у селищі. На жаль, є постраждалі та загиблі. Наразі кількість постраждалих – близько 15 осіб, кількість загиблих уточнюється", - зазначив Аксьонов.

Також через падіння уламків збитого безпілотника сталося займання сухої трави в районі міста Ялти, додав він.

Що там в цей час відбувалося

Санаторій "Форос" є одним з найдорожчих у Криму, призначеному для відпочинку еліти.

Близький до російських силовиків ТГ-канал ВЧК-ОГПУ наголошує на тому, що цього вечора санаторний ресторан Foros Hall було зарезервовано під закрите спецобслуговування, що мало тривати до 1-ої години ночі.

Проукраїнський ресурс "Кримський вітер" каже про "дуже важливих гостей" на даній зустрічі.

"На Південний берег Криму приліт по одній з путінських резиденцій у Форосі. За наявною інформацією, там відбувався закритий захід за участю високопоставлених співробітників спецслужб та кількох московських гостей із наближених до влади олігархів. Однак, тут ще важливо розуміти те, що ця місцевість вважалася максимально безпечною з точки зору кількості засобів ППО", - додає російський опозиційний ТГ-канал "Валдайський холодильник".

