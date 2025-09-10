Кримчани чекають удару ракетами "Фламінго" по Кримському мосту, - Чубаров
Люди в Криму, які підтримують Україну, надсилають повідомлення з надією, що ракети "Фламінго" незабаром знищать Керченський міст
Про це в етері Еспресо розповів голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.
"Крим давно вже перетворений російськими окупантами на такий плацдарм, звідки вони постійно атакують материкову частину Україну. В Криму сьогодні достатньо військових російських баз і всі вони є ціллю для Збройних сил України. Зокрема, на території окупованого Криму розташовано 250 військових обʼєктів РФ", - повідомив Чубаров.
За його словами, удар ЗСУ по російській прикордонній заставі в селі Волошине неподалік Армянська не залишився без уваги в самому Криму.
"Днями дійсно кримчани стали свідками атаки українськими ракетками “Фламінго” на військові обʼєкти РФ, які розміщені у степовій частині Криму, зокрема, село Волошине поблизу Армянська. Ці удари не залишились без уваги, оскільки, дуже багато інформації про те, що це стало випробуванням нової ракети "Фламінго". Я можу підтвердити, що ми вже маємо кілька опосередкованих повідомлень від кримчан з надією, що ракети "Фламінго" незабаром полетять по Кримському мосту. Тобто, у частини людей в Криму, які залишаються вірними Україні, є певний підйом очікувань від ЗСУ", - додав він.
- У понеділок, 1 вересня, бійці ГУР завдали дронового удару по авіабазі росіян у тимчасово анексованому Криму та уразили два ворожі гелікоптери Мі-8 і судно.
- 6 вересня речник Української добровольчої армії Сергій Братчук в етері Еспресо розповів, що Сили оборони України продовжують завдавати ударів по російських військових обʼєктах в Криму, виснажуючи протиповітряну оборону ворога
