Кримчани чекають удару ракетами "Фламінго" по Кримському мосту, - Чубаров

Про це в етері Еспресо розповів голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

"Крим давно вже перетворений російськими окупантами на такий плацдарм, звідки вони постійно атакують материкову частину Україну. В Криму сьогодні достатньо військових російських баз і всі вони є ціллю для Збройних сил України. Зокрема, на території окупованого Криму розташовано 250 військових обʼєктів РФ", - повідомив Чубаров.

За його словами, удар ЗСУ по російській прикордонній заставі в селі Волошине неподалік Армянська не залишився без уваги в самому Криму.

"Днями дійсно кримчани стали свідками атаки українськими ракетками “Фламінго” на військові обʼєкти РФ, які розміщені у степовій частині Криму, зокрема, село Волошине поблизу Армянська. Ці удари не залишились без уваги, оскільки, дуже багато інформації про те, що це стало випробуванням нової ракети "Фламінго". Я можу підтвердити, що ми вже маємо кілька опосередкованих повідомлень від кримчан з надією, що ракети "Фламінго" незабаром полетять по Кримському мосту. Тобто, у частини людей в Криму, які залишаються вірними Україні, є певний підйом очікувань від ЗСУ", - додав він.