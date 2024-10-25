Інструктори з КНДР допомагали окупантам будувати полігон біля Маріуполя і зараз тренують там військових, - Андрющенко

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Окупанти почали розбудовувати чергову військову базу, яка розташовуватиметься десь неподалік Азовсталі. Ця база буде в тому районі Маріуполя, який увесь знесений. Це показово, бо знесено величезний квартал периметром у 5 км. І замість нього буде військова база. Не можна сказати, що там шалені темпи розбудови. Поки що окупантам вистачає комбінату ім. Ілліча, яким вони користуються як військовою базою, а також частини комбінату "Азовсталь", яка залишилася по околицях, де росіяни базуються та ховають системи ППО", - зауважив радник міського голови Маріуполя.

За його словами, окупанти розбудували полігон між Маріуполем і селищем Сартана. Допомагали їм у цьому інструктори з Північної Кореї, яких досі там фіксують, бо вони спільно з росіянами оберігають цей полігон.

"Під час тренувань на цьому полігоні окупанти перекривають дороги, фіксують, що, куди та скільки чого рухається, тобто це такий окремий полігон, на відміну від тих, які є сьогодні чи працювали раніше. За нашою інформацією, саме на ньому вони тренуються використовувати північнокорейську зброю, яка надходить до армії РФ достатньо активно. Цей полігон розбудований нещодавно, якраз після того, як перших інструкторів КНДР "накрили" під Донецьком на такому самому полігоні (йдеться про удар 3 жовтня 2024 року по окупованій території поблизу Донецька, коли загинули 20 окупантів, серед них - шість офіцерів з Північної Кореї, - ред.). І тепер заради безпеки вони змістилися під Маріуполь, бо це для них все ж таки тил", - прокоментував Петро Андрющенко.

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