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Ексклюзив

Інструктори з КНДР допомагали окупантам будувати полігон біля Маріуполя і зараз тренують там військових, - Андрющенко

Ірена Моляр
25 жовтня, 2024 п'ятниця
19:30
Війна з Росією

Петро Андрющенко, радник міського голови Маріуполя, зазначив, що полігон між Маріуполем і селищем Сартана був розбудований нещодавно, якраз після того, як перших інструкторів КНДР "накрили" під Донецьком

Зміст

Про це він розповів в етері Еспресо. 

"Окупанти почали розбудовувати чергову військову базу, яка розташовуватиметься десь неподалік Азовсталі. Ця база буде в тому районі Маріуполя, який увесь знесений. Це показово, бо знесено величезний квартал периметром у 5 км. І замість нього буде військова база. Не можна сказати, що там шалені темпи розбудови. Поки що окупантам вистачає комбінату ім. Ілліча, яким вони користуються як військовою базою, а також частини комбінату "Азовсталь", яка залишилася по околицях, де росіяни базуються та ховають системи ППО", - зауважив радник міського голови Маріуполя. 

За його словами, окупанти розбудували полігон між Маріуполем і селищем Сартана. Допомагали їм у цьому інструктори з Північної Кореї, яких досі там фіксують, бо вони спільно з росіянами оберігають цей полігон. 

"Під час тренувань на цьому полігоні окупанти перекривають дороги, фіксують, що, куди та скільки чого рухається, тобто це такий окремий полігон, на відміну від тих, які є сьогодні чи працювали раніше. За нашою інформацією, саме на ньому вони тренуються використовувати північнокорейську зброю, яка надходить до армії РФ достатньо активно. Цей полігон розбудований нещодавно, якраз після того, як перших інструкторів КНДР "накрили" під Донецьком на такому самому полігоні (йдеться про удар 3 жовтня 2024 року по окупованій території поблизу Донецька, коли загинули 20 окупантів, серед них - шість офіцерів з Північної Кореї, - ред.). І тепер заради безпеки вони змістилися під Маріуполь, бо це для них все ж таки тил", - прокоментував Петро Андрющенко.

 

Що відомо про військову співпрацю Росії та КНДР і солдатів Північної Кореї в Росії

 

  • 4 жовтня Kyiv Post повідомив, що внаслідок ракетного удару по окупованій території Донеччини загинули 20 військових. Серед них, зокрема, були шестеро військових з КНДР, які проводили консультації з російською армією.
  • У вівторок, 8 жовтня, міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен попередив, що Північна Корея може скерувати свої війська в Україну на підтримку Росії.
  • 13 жовтня повідомлялося, що Росія продовжує налагоджувати союзницькі стосунки з Північною Кореєю. Фактично йдеться про передачу північнокорейських військових до лав російських окупантів.
  • Також український партизанський рух "СРОК" ("Смерть російським окупантам і колаборантам") стверджував, що його представники встановили місце перебування військовослужбовців КНДР в окупованій частині Донеччини.
  • 22 жовтня у медіа з'явилася інформація, що Північна Корея відправила на територію Росію не тільки піхотинців, а й пілотів військових літаків. А очільник ГУР Міноборони України Кирило Буданов заявив, що 23 жовтня у Курську область повинні прибути перші бійці з Північної Кореї.
  • У ГУР повідомляли, що 23 жовтня появу військових КНДР зафіксували на Курщині.

  • 25 жовтня у розвідці Південної Кореї заявили, що КНДР планує направити до Росії другу партію своїх військовослужбовців, загальною чисельністю до 10 тис. людей.

 

Теги:
Новини
Україна
КНДР
зброя
Маріуполь
російська армія
Донеччина
окуповані території
окупанти
Петро Андрющенко
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